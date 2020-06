'Padre' de parques temáticos, Jardín Botánico del Quindío, lanza SOS

Doscientas catorce especies de palmas de las 264 que existen en el mundo, 1.500 mariposas de 40 especies, más de 600 especies de plantas y decenas de aves son algunos de los principales atractivos del Jardín Botánico del Quindío, un lugar dedicado a la conservación ecológica, la educación ambiental y la investigación científica, que por estos días está en riesgo inminente tras las medidas de aislamiento preventivo que impiden la llegada de turistas.

El jardín, ubicado en un terreno de 15 hectáreas en el municipio de Calarcá, Quindío, antes de la pandemia por el covid-19 se había convertido en el tercero más visitado del país después de los jardines de Bogotá y Medellín.



Fue uno de los primeros en crearse en el país luego de que el abogado Alberto Gómez Mejía, presidente y fundador del sitio, gestó el sueño de darle vida a este lugar en 1979.



Esta organización sin ánimo de lucro que se sostenía de las contribuciones de los turistas, está en peligro pues Gómez ya no tiene recursos para pagar la nómina de los 30 empleados del Jardín y para el mantenimiento del lugar. Incluso, tuvieron que recurrir a un crédito para pagar la nómina de mayo pasado de la mayoría de los empleados, algunos de los directivos como Gómez, llevan tres meses sin salario.



“La pandemia produjo la cuarentena y la cuarentena el aniquilamiento del turismo internacional, nacional y local y por esa causa las finanzas del Jardín colapsaron y recurrimos al sector financiero infructuosamente y yo no he querido terminar la relación laboral con los empleados que están haciendo un esfuerzo para sobrevivir”, dijo Gómez.



La crisis económica que está viviendo el jardín, considerado como uno de los más bellos del mundo, ha llevado a que sembraran 70.000 árboles de 37 especies con el propósito de que las personas compren estas plantas o que apadrinen áreas o proyectos del jardín. “No queremos parar el trabajo del Jardín, porque el esfuerzo que hemos hecho todos estos años. Tenemos 71 especies aquí, que están en peligro de extinción. El Ministerio de Ambiente nos ha expresado su preocupación y están explorando las posibilidades, pero ellos no pueden hacer contratos directos.

Que le compren árboles

Según Gómez, si el Presidente Iván Duque se comprometió hace un tiempo en Suiza a sembrar 180 millones de árboles “sería muy bueno que nos compraran los árboles y así nos ayudarían a los 21 jardines botánicos que hay en el país. Pero no hemos podido concretar nada, hemos hablado varias veces pero nada aún”.



Además, propone que la Gobernación del Quindío, que tiene que sembrar medio millón de árboles para un proyecto de cambio climático y la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) que dijo que sembraría 320 mil árboles, les compren las plantas al Jardín Botánico y así les den una mano en medio de la crisis.



Las personas que deseen comprar arboles también pueden hacerlo ingresando a la página web del Jardín www.jardinbotanicoquindio.org y buscar la opción ayudar o comprar. “La gente paga 300 mil ó 400 mil pesos por un arreglo floral fúnebre y nosotros proponemos que compren un árbol por 200 mil pesos para toda la vida, y queda con el nombre de la persona. O que compren un árbol para regalar por un nacimiento, grado, cumpleaños, o hasta por un divorcio o que para el día del padre les den este regalo”.



Añadió que “nosotros no pedimos que nos regalen plata sino que nos compren los árboles y de esa manera podremos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo todos estos años, tenemos trabajos de investigación científica, conservación ecológica y educación ambiental muy importantes”, dijo el fundador del Jardín.



Este sitio, con más de cuatro décadas de historia, es uno de los pioneros en el turismo en el Quindío. Sus cifras de visitantes aumentaron luego de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, según comenta Gómez, generando un incremento de casi el 20 por ciento en visitantes extranjeros, que antes del proceso de paz escasamente llegaba al 5 por ciento y luego de conocerse la firma, llegaron a un 23 por ciento de turistas de diferentes nacionalidades que recorrían el lugar en su mayoría es busca de aves.



De hecho, hace casi cuatro años crearon un programa de avistamiento de aves diseñado para expertos ‘pajareros’ y principiantes, donde se podían llegar a avistar más de 150 especies de aves que se pueden observar desde este lugar.

Además, llegaban atraídos por el mariposario, una estructura de 680 metros cuadrados, que tiene forma de mariposa de color azul y que está inspirado en la mariposa Cristalina o Pseudohaetera hypaesia por su nombre científico, que habita los bosques húmedos del Quindío.



Este lugar alberga más de 1.500 mariposas de unas 40 especies nativas, todas producidas en el zoocriadero que funciona en el Jardín. “No sabemos si es el mariposario más lindo de Colombia o del mundo, y así me lo dijeron en una conferencia donde estuve en Perú”, contó Gómez.



Por su parte, la alcaldesa encargada de Calarcá, Paula Huerta, señaló que “nos reunimos hace unas semanas con Alberto y lo que hicimos fue coadyuvar la petición de unas solicitudes de créditos bancarios pero adicionalmente estamos invitando a la comunidad porque ellos están comercializando árboles nativos, la idea es que el Jardín no se cierre, son más de 20 años de historia (41 años realmente), con una colección grandísima de plantas y debemos seguir respaldando estas actividades, no obstante no podemos darle recursos porque estamos en un proceso de aprobación de plan de desarrollo”.



ARMENIA