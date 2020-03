Quindío le puso ‘corazón’ a su marca de turismo

Quindío Corazón de Colombia, es el eslogan de la nueva marca del departamento que buscará incentivar la identidad de los quindianos y posicionar el turismo en el país y el exterior.

Hasta hace unos meses se usaba la marca Quindío, corazón mío, creada hace años, pero retomada por el gobernador anterior, Carlos Osorio. En años anteriores, la marca también se denominó Quindío, corazón de la zona cafetera.



En esta ocasión, la marca lleva un corazón blanco, que a la vez es la primera letra de la palabra Quindío, y que en su interior lleva un fondo verde con varias palmas de cera, un jeep Willys cargado con tres sacos de café y unos coloridos granos de café. Esta marca fue presentada recientemente en la vitrina turística de Anato.



Según la propuesta de los diseñadores, la marca tiene las características del Quindío como en su biodiversidad, en la vocación agrícola y turística.



El diputado Luis Carlos Serna señaló que la nueva marca invita a generar conciencia para preservar el territorio quindiano. “Si somos el corazón de Colombia lo más importante es cuidarlo para no caer en un infarto, en términos de biodiversidad estamos en las mismas condiciones, si no se presta la suficiente atención a lo que tenemos y a lo que representamos, lo que va a suceder es que nos quedaremos sin todo los que nos ha caracterizado”.



Por su parte el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, dijo que esta nueva marca representa la posición del departamento en el país pues está en el centro de Colombia, “como lo está el corazón humano que desde la parte central de nuestro cuerpo irradia afecto, cariño y en el caso de los quindianos, apego por la tierra y disposición de buenos anfitriones para quien nos visita. En la marca están inmersos tres elementos representativos como lo son la palma de cera, la naturaleza cafetera y el yipao”.



Agregó que con esta nueva marca se busca atraer a cientos de turistas como en la próxima temporada de Semana Santa. “Somos un destino único, no solo es el Paisaje Cultural Cafetero, sino que estamos detrás de ser una zona turística especial, lo que nos permite que los turistas no solo disfruten de lo que hemos tenido como la naturaleza y los parques temáticos, sino que le venimos apuntando a una cantidad de cosas nuevas”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO ARMENIA