A través de un radio de difusión instalado de una habitación de su casa, Edward Ariza envía todos los días un reporte al Servicio Geológico de Manizales sobre el comportamiento de su vecino: el Volcán Nevado del Ruíz.



(Le recomendamos leer: Nevado del Ruiz: estos municipios podrían ser evacuados ante erupción).



Hasta su casa han llegado estos días cenizas y gases del inmenso volcán que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y de emergencia del departamento del Tolima, luego de que se reportaran más de 12.000 movimientos sísmicos alrededor de la montaña, desde el pasado jueves.

Ariza cuenta que ha vivido durante 35 años a escasos dos kilómetros del pie del Volcán.



Su padre, Serafín Ariza, es conocido como “El guardián del Nevado” y fue quien le enseñó a Edward a monitorear el comportamiento de su gigante vecino. También cuentan que era el informante del servicio de emergencias y que enviaba señales de la erupción volcánica.

Facebook Twitter Linkedin

Emisión de gases del Volcán Nevado del Ruiz. Foto: Servicio Geológico de Colombia

De hecho, estuvo presente en la tragedia de Armero, cuando el 13 de noviembre de 1985, el Nevado estalló y dejó consigo la muerte de más de 25.000 personas y la destrucción total de ese municipio.



(Le podría interesar: Nevado del Ruiz: Tolima declaró alerta roja en su red hospitalaria).



Edward vive con su esposa Lucero Gómez y sus hijos Matías y Sara de 4 y 5 años, quienes serán evacuados la tarde de este sábado debido a la advertencias que ha enviado el volcán.



“Mi familia está muy preocupada, yo voy a conseguir un carro para sacarlos de aquí y no ponerlos en riesgo”, comentó Ariza en diálogo con EL TIEMPO.



No obstante, él dice que ha tomado la decisión de quedarse al pie del volcán porque no es capaz de dejar su casa y los animales que son su principal fuente económica.



El hombre cuenta que se dedica a la ganadería, a la cosecha agrícola y a la cría de truchas que son comercializadas en ese departamento.



(Además: Minminas sobre Nevado del Ruiz: 'Ayer se registraron 8.800 eventos').



Así mismo, dice que permanece en el lugar porque él es el informante que puede alertar a los municipios aledaños en caso de una eventual emergencia.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la vista desde la casa de Edward Ariza. Foto: Edward Ariza

Ya tiene preparada su moto y conoce la ruta que debe tomar hacia la parte más alta de Manizales en caso de que el volcán erupcione en los próximos días.



El hombre recorre las inmediaciones del Nevado con unos binoculares y un radio que le permite mandar las alertas para que sean informadas en el territorio colombiano. Pero también, cuenta que el olor a azufre es muy constante y que con frecuencia siente la caída de cenizas muy cerca a él.

Actividad volcánica en el Nevado del Ruíz. Edward Ariza, vecino del volcán, cuenta cómo es vivir al lado de la montaña. 🌋 pic.twitter.com/C9dosYUXTX — Juan Pablo Contreras R. (@juanpablocr3006) April 1, 2023

En las noches se levanta entre dos y tres veces para monitorear el volcán. La falta de luz no es un impedimento para este experto, quien conoce la zona y se basa en el sonido del río para saber cómo está descansando su vecino.



(Le recomendamos leer: Volcán Nevado del Ruiz: ¿qué señales indicarían el inicio de una erupción?).



También comenta que se escuchan algunas explosiones durante la noche y que es en ese momento cuando enciende su radio y manda señales de alerta hasta el servicio de desastres de Manizales.



Por ahora, Edward continuará con su valiente trabajo en esa zona del país y seguirá informando sobre cada movimiento que logre percibir en las inmediaciones de su vecino, el Volcán Nevado del Ruiz.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...



Tolima: gobernador pidió “calma y tranquilidad” por Nevado del Ruiz

¿Cómo cuidar su salud ante la emisión de ceniza del Nevado del Ruiz?

Volcán Nevado del Ruiz: 57.000 personas se afectarían por posible erupción