Eclipse solar: cómo hacer mi propio proyector casero para ver el fenómeno

eclipse solar total que tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril y se podrá observar con claridad desde México, Estados Unidos y Canadá, si no tiene a mano gafas especiales para poder ver el fenómeno, existe una alternativa para crear un proyector casero que servirá para prevenir lesiones en los ojos. A falta de pocos días para la llegada delque tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril y se podrá observar con claridad desde México, Estados Unidos y Canadá, si no tiene a mano gafas especiales para poder ver el fenómeno, existe

El fenómeno que cautiva a interesados en astronomía y ciudadanos sin afición a la rama de la ciencia es tan asombroso como peligroso para los ojos humanos. Sin ir más lejos, después del eclipse del 2017, numerosos pacientes colmaron las salas de los hospitales de Estados Unidos con lesiones oculares, producto de observar el fenómeno sin la protección correspondiente.

Si no posee el equipamiento necesario, es importante destacar que no debe utilizar gafas comunes de sol, ya que no soportan el fenómeno, sino que puede crear un proyector estenopeico, especial para los eclipses solares, que le permitirá observar la sombra del eclipse moverse atrás del Sol.

Mirar fijo sin protección al Sol durante el eclipse puede provocar serias lesiones en el ojo. Foto:Getty Images Compartir

Para crear el aparato, solo necesita contar con los siguientes artículos: una caja de cereales (que entre en el papel de la impresora y no sea más ancha que su rostro), un marcador, una cinta adhesiva, un alfiler o un sujetapapeles, papel de aluminio, tijeras y papel de impresora. A continuación están detallados los pasos a seguir para crear la herramienta:

Trazar la caja en una hoja de papel Recortar el trazo de papel, tomar la hoja y colocarla en el fondo de la caja Cortar las lengüetas de los lados de la caja (en un tercio aproximadamente), y pegar con cinta adhesiva el centro de la caja Cortar la hoja de aluminio, doblarla y colocarla a un lado de la caja (pegándola con cinta adhesiva de cada lado) Con el sujetapapeles debe hacer un agujero en el centro del papel aluminio

Con la herramienta terminada, debe sostenerla cerca de su ojo para observar si entra la luz del Sol y, una vez que lo haya encontrado, manténgalo en su lugar para apreciar el eclipse.

¿Por qué es necesario utilizar protección para observar el eclipse?

El fenómeno natural que deslumbra a los observadores y genera comportamientos extraños en los animales también y genera comportamientos extraños en los animales también puede provocar daños irreversibles en sus ojos , por lo que la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) advierte que es necesario utilizar un filtro solar para proteger la vista.

Existe un solo momento en el que puede quitarse los lentes para observar el fenómeno de modo natural, y es en la fase de breve fase total de un eclipse solar total, cuando la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol. Si continúa sin protección luego de este momento, sus ojos sufrirán las lesiones provocadas por el fulgurante regreso de los rayos de Sol.