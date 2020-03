En Caldas no se pagarán dos peajes durante cuarentena

La Gobernación de Caldas suspendió el pago de peajes a quienes, haciendo parte de los ciudadanos con permiso de estar fuera de su vivienda, deban pasar por los dos que son propiedad del departamento: La Estrella (Vía a Neira) y La Quiebra de Vélez (Vía La Cabaña).

“Como parte de su responsabilidad social el Gobernador, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, decidió no cobrar el peaje a ninguna persona que deba transitar por ella. Se tendrá personal de vigilancia para cuidar las zonas y los recursos, pero nadie deberá pagar”, dijo el secretario de Hacienda de Caldas, Luis Pineda.



El funcionario explicó, además, que la medida regirá para los conductores que cumplan con las excepciones hechas por el Gobierno Nacional en el decreto 457 de 2020.



“Eso incluye a personas del sector salud, transporte de alimentos, productos de aseo, medicamentos y los demás que estén incluidos en el Decreto. A quienes les cobren, les pido que denuncien, porque los estarían robando”, señaló el jefe de Hacienda de Caldas.



De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno de Caldas, la medida regirá hasta que cese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional. Después de ello, ambas estaciones volverán a cobrar conforme a las tarifas fijadas a finales del año pasado.



Mientras tanto, en Manizales el transporte público seguirá operando, pero con restricciones. En el caso de los taxis, estará funcionando -a diario- un 40 por ciento de la flota existente. Es decir, 900 de los 2.200 vehículos que hay en la ciudad.



Su operación estará regida por el último número de su placa. Cuatro dígitos tendrán autorización y otros seis no podrán operar. Hoy, por ejemplo, están circulando los taxis con placas terminadas en 1,2,3,4 y las demás tienen restricción. Operarán desde y hasta las 5 a.m.



Para el caso del transporte público de busetas, el horario de operación es en diferentes lapsos: de 5 a 8 a.m., de 11:30 a.m. a 2 p.m. y de 4:30 a 7 p.m. Para este servicio, la Secretaría explica que solo se tendrá disponible el 20 % de la flota.



“Con el fin de garantizar una distancia social prudente solo se permitirá una ocupación de hasta el 50 por ciento de la capacidad del vehículo, capacidad que se encuentra determinada en la tarjeta de operación”, precisa este despacho a través de la Resolución 037.



Por otra parte, el horario de funcionamiento del sistema cable aéreo también tendrá restricciones. La apertura será de 6 a.m. hasta las 9 a.m. A partir de ese momento y hasta las 11:30 a.m. se tendrá un proceso de desinfección. Desde las 11:30 a.m. operará hasta las 2 p.m. cuando cerrará.



“El protocolo de seguridad que está utilizando la entidad es con base en las normas emitidas por el Ministerio de Transporte, por cabina debe viajar un pasajero y si este necesita acompañante debe ser solo una persona. A los usuarios se les solicita que utilicen el tapabocas”, indicó Natalia López Restrepo, gerente de la Asociación cable aéreo.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES