Una adulta mayor resultó gravemente herida luego de ser atacada por dos perros de raza pitbull que estaban sin bozal y sin un tenedor de mascotas responsable en un barrio de Pereira.

El hecho se presentó en el Club Residencial El Nogal, ubicado en la carrera 31 # 84-20, avenida Las Américas, en el occidente de la capital de Risaralda.

En un video posterior al ataque de los perros, una mujer denuncia que los dueños de los perros "siempre" los sacan sin bozal y estos han atacado a otros perros.



"Hasta que no atacaron a una persona, esta es la hora que no han hecho nada (...) Eso era lo que estaban esperando, que los perros atacaran a una persona para mirar qué van a hacer; miren cómo quedó la señora", se queja la mujer.



La adulta mayor aparece sentada, herida en sus piernas, y quejándose del dolor. Mientras tanto, se ve a un hombre, detrás de una puerta, poniéndole una cuerda en el hocico a uno de los dos perros.



Sin embargo, la denunciante aclaró que la culpa no es de los perros, sino de los dueños que siempre los sacan sin bozal y, seguramente, sin trailla.

#ÚLTIMOMINUTO | En el Club Residencial El Nogal en Pereira, un par de perros de raza pitbull atacaron a una adulta mayor que quedó gravemente herida.



#ÚLTIMOMINUTO | En el Club Residencial El Nogal en Pereira, un par de perros de raza pitbull atacaron a una adulta mayor que quedó gravemente herida.

En el video se escucha a otra mujer que pregunta, afanada, si ya viene una ambulancia para llevar a la adulta mayor a un centro médico, y si llegaron los familiares de la señora.

