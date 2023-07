El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, es de vital importancia dentro de los requisitos para circular por las carreteras del país, ya que este garantiza la atención integral de las víctimas de siniestros provocados por automotores o motocicletas.



Esto significa que no solo repara los daños causados al dueño del vehículo que tiene la póliza, sino que, ante una eventualidad de esta naturaleza, se ven beneficiados conductores, pasajeros o peatones conforme a la cobertura, según la aseguradora 'MAPFRE'.

En ese sentido, no tener el documento vigente o manejar cualquier vehículo sin el mismo puede acarrear sanciones y multas hasta de 30 salarios mínimos legales vigentes, según el Código Nacional de Tránsito.



Por ello, es indispensable que mantenga actualizado este requisito con el fin de evitar cualquier tipo de penalidad o castigo que afecte tanto su bolsillo, como su transporte.

Por otro lado, debe tener presente que las tarifas del seguro dependen del modelo, el año del automóvil y la exposición a riesgos, así como de las transferencias a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el Fondo de Prevención Vial y el RUNT, según Fasecolda.



Si se encuentra en Cali, o pretende viajar en los próximos días estos son algunos de los puntos a donde se puede acercar en la ciudad para comprar la póliza.



¿Dónde adquirir la póliza?



Solidaria

Calle 9 No. 62A-35 (Bario El Limonar)

Lunes a viernes / 8:00 A.M. - 5:00 P.M.



Solidaria

Carrera 39 No 6-100 / Local 1 / Edificio Torres de la Vega

Lunes a viernes / 8:00 A.M. - 5:00 P.M.



Equidad

Calle 25 Norte N° 6 - 42 B. Barrio Santa Mónica Residencial

Lunes a viernes / 8:00 A.M. - 5:00 P.M.



Previsora

Calle 10 No. 4-47 Ed. Corficolombia Piso 8

8:00 A.M. – 5:00 P.M.

www.previsora.gov.co



Axa Colpatria

Calle 22 Norte # 6 AN-24

8:00 A.M. - 5:00 P.M.

www.axacolpatria.co



Mapfre Seguros

Carrera 80 No.6-71

8:00 A.M. - 5:00 P.m.



Sura

Avenida 2 Norte N° 3 N – 20

Lunes a viernes / 8:00 A.M. - 5:00 P.M.

https://www.suraenlinea.com/soat/sura/seguro-obligatorio



Seguros Mundial

Calle 22 Norte No. 6AN-24 Oficina 1003 Edificio Santa Mónica Central

Lunes a viernes / 8:00 A.M. - 5:00 P.M.

https://www.soatmundial.com.co/



Seguros del Estado

Calle 7 N # 1N – 15

Lunes a viernes / 8:00 A.M. - 5:15 P.M.

www.segurosdelestado.com



No olvide que también puede hacer su compra a través de canales digitales, por medio de PSE o banca virtual, según las aseguradoras de su interés como: Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa,Axa Colpatria Seguros S.A.,Seguros Mundial, Sura, entre otros.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

