Documental le está cambiando la vida a Ciro Galindo

Con mucha alegría Ciro Galindo recibió la noticia de que en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, la cinta ‘Ciro y yo’, del que es el protagonista el jurado la catalogó como el mejor documental.

El audiovisual en el que se cuenta como este campesino durante la mayor parte de su vida ha sido víctima de la violencia ha conmovido a varias organizaciones nacionales e internacionales que están dispuestas a apoyarlo, que lo motivaron a crear la fundación Ciro y Todos, con el propósito de perdonar para no olvidar y para ayudar a las víctimas de la guerra.



Ciro cuenta que ya lo habían informado del reconocimiento, pero “ayer me lo confirmó Miguel Salazar, el director del documental, que estaba muy contento de que hubiéramos ganado el premio en Cuba”. El rodaje del documental, realizado en Tolima, Bogotá, Villavicencio, y La Macarena duró tres años.



En sus 65 años de vida Ciro ha sido protagonista de excepción de la violencia en Colombia: de niño en su natal Natagaima, en Tolima, por la violencia entre cachiporros (liberales) y chulavitas (conservadores); luego de los esmeralderos boyacenses que llegaron a las selvas del Guaviare y Vaupés a incrementar sus riquezas con la bonanza marimbera; de la guerrilla que lo persiguió junto a su familia en La Macarena (Meta) y de la macabra alianza entre el Estado y los paramilitares que le mataron a un hijo en San Martín.



Ciro contó que está empeñado en la creación de la Fundación Ciro y Todos, de la que recibe el apoyo de Miguel Salazar y de organizaciones de cooperación internacionales, pero no la podido consolidar totalmente, aun cuando dice que va despacio, pero seguro.



Inclusive el pasado sábado organizó junto con su hijo Esneider, frente a su casa en Villavicencio, un evento en que “asistieron de 500 o 600 personas y a casi todos los niños se les pudo entregar regalos, que se consiguieron con rifas y bonos de apoyo con amigos que nos ayudaron para conseguir los recursos y una entidad de cooperación internacional”.



Ciro está convencido de que el único camino que le queda al país es dejar las armas e impulsar el dialogo y la educación, que nunca recibió.



“La guerra se acaba con el dialogo, eso es lo más importante y sobre todo que a la gente le den educación, oportunidades de trabajo y que tengan lo necesario para que pueda vivir dignamente, porque un papá desesperado sin con que darle de comer a los hijos puede tomar decisiones equivocadas”, concluyó.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1