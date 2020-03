Gerente de hotel acusado de discriminación dice que fue un mal chiste

Como un mal chiste definió el gerente del hotel Ribai en Riohacha, Carlos Morales, tras los señalamientos de discriminación por parte de la estudiante afro Alicia Ordóñez.

“No es una cosa personal, ni peyorativa, ni burlona, ni ofensiva. Se trata de un mal chiste. Un comentario que intentó ser gracioso y ella de pronto no lo tomó a bien”, aseguró Morales a los medios de comunicación.



Morales, sostiene que se encuentra desconcertado y muy triste con la situación, ya que conoce de sus capacidades, debido a que fue su alumna y siempre sobresalió por su participación en clases y sus trabajos, por eso la mandó a llamar con una compañera para que hiciera una inducción ante una oportunidad laboral.

La joven de acuerdo a su agenda asistió en varias ocasiones, ausentándose por un tiempo, pero tampoco estaba obligada. Por lo que fue llamada para que se quedara más seguido ante la proximidad de una licencia por maternidad.



“Cuando la vi me sorprendí porque no la conocí enseguida, vino con un peinado raro que nunca le había visto, con una especie de resorte, le dije Ali cambiaste el ‘look’, ese está bueno para bailar champeta en el 31 de octubre”, indicó el administrador del hotel.



La joven se quedó callada, “se sonrió por supuesto, pero de pronto cambió y me pidió respeto porque es afrocolombiana, por lo que le dije que era una cosa graciosa. En ningún momento se habló de trabajo, no le he dicho que no va a trabajar”, puntualizó.



Morales, quien también se define como afrodescendiente, es cartagenero, lleva 40 años vinculado en el sector hotelero, 30 de ellos en Riohacha, en donde ha gerenciado varios hoteles de la ciudad, actividad que combina como profesor universitario en la facultad de Hotelería y Turismo, de la Universidad de La Guajira, en donde estudia Alicia.



De acuerdo a lo señalado dentro de las políticas del hotel, no manejan la discriminación, ya que dentro de sus trabajadores tienen personal indígena wayú y afros.



El caso que fue denunciado a través del colectivo Mata’e Pelo, al que pertenece Alicia y que tiene como propósito que las mujeres afros se empoderen y usen su cabello de forma natural, ha tenido gran transcendencia a través de las redes sociales a nivel nacional, por lo que Carlos teme perder su trabajo, pidiendo que se le baje el tono, al mal chiste.





ELIANA MEJÍA OSPINO

Riohacha