Juegan lotería con supuestos números de libreta militar de Diomedes

La publicación de la posible libreta militar de Diomedes Díaz revolucionó a su fanaticada.



En la página web llamada Blog Vallenato, se ve un documento viejo en el que se lee el nombre completo del cantante, junto a una fotografía suya, y donde está escrito músico como su profesión.

Aunque no se sabe si este documento del artista sea veraz, sí causó reacciones en los fanáticos de Diomedes que le atribuyen milagros al artista luego de su fallecimiento.



En esta ocasión, algunas personas aprovecharon estos números de la libreta militar para jugar la lotería. No es la primera vez que pasa. Cuando se aproximó la fecha del natalicio del cacique de la junta, apostadores del Atlántico tuvieron que vetar los números 2657 y 5726 debido a la cantidad de fanáticos que le apuestan a estos números.

La libreta del vallenato registra los números 77006483. Algunos creen que los últimos números serán los próximos ganadores, pero también ha habido diversas combinaciones para hacer el chance.



Algunos usuarios de redes sociales no creen en esta imagen porque Diomedes no aparece con el traje exigido por la Fuerzas Militares. Además, el cacique no aparenta tener la edad en la que se suele a hacer este trámite.

No obstante, a pesar del escepticismo, varias personas han sido ganadoras con números asociados a fechas del artista. Después de su muerte, cerca de 600 personas jugaron el número 1108 y hubo premio acumulado de 800 millones. Además, en algunas ocasiones se han dado premios acumulados de 1.500 millones de pesos.



EL TIEMPO