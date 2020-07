56 parroquias del Quindío esperan volver a celebrar misas pronto

Luego de que hace ocho días la iglesia San José de Génova volvió a recibir feligreses en dos eucaristías; una a las 10:00 a.m., y otra a las 5:00 p.m., se espera que en las próximas semanas unas 56 parroquias de seis municipios del Quindío puedan abrir sus puertas nuevamente.

Así lo dio a conocer el obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, quien relató que espera que todos los templos se puedan abrir próximamente. “Esperamos que el próximo fin de semana tengamos varios templos abiertos. Desde el 11 de mayo pasado se nos permitió abrir los despachos parroquiales, las oficinas del centro de servicios de la diócesis y la atención en la sacristía y las capellanías, y ha pasado más de un mes y hemos dado un buen ejemplo y no hemos tenido ningún percance”.

El primero en abrir en todo el departamento fue la iglesia San José de Génova. El párroco Luis Eduardo Román contó que el primer paso fue el aval del alcalde del municipio. “Hemos tenido todos los protocolos de bioseguridad, que no haya contacto entre las personas, que lleven los tapabocas, la medición de la temperatura, la desinfección del calzado y demás”, dijo el sacerdote.



Agregó que un grupo de personas hacen un control del ingreso y realizan una inscripción de las personas que desean participar en las misas.



“Solamente las personas que habitan en el municipio pueden entrar, porque en la entrada del pueblo hay un control. Somos afortunados porque no hay casos de contagios en el municipio gracias al buen manejo que el alcalde ha dado".



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA