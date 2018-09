Naciones Unidas destaca erradicación de coca en Meta y Guaviare

Frente al preocupante incremento promedio anual de 45 por ciento de los cultivos de coca en el país, con corte a diciembre de 2017, según el informe de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, pasó inadvertido el reporte que la misma agencia entregó en el sentido de que entre el 90 y el 95 por ciento se ha cumplido con la erradicación del cultivo en los departamentos de Meta y Guaviare.

El informe reporta que el Meta ha cumplido el 95 por ciento en la erradicación de coca con corte al 20 de agosto de 2018 en los municipios de La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Uribe y Vista Hermosa, donde 6.144 familias han erradicado 2.043 hectáreas de plantas.



Mientras en Guaviare el cumplimiento es del 90 por ciento en los municipios de Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, tras las labores realizadas por 5.568 familias que se acogieron al programa de sustitución de cultivos ilícitos y han erradicado 1.299 hectáreas.



Según la agencia de Naciones Unidas, los datos del monitoreo indican que en las zonas donde se desarrollaron acciones de control como erradicación forzosa o voluntaria, los cultivos bajaron 11 por ciento. Sin embargo, esta intervención solo se logró en el 14 por ciento del territorio afectado en todo el país.



Tareas propuestas



Para lograr un mayor impacto, señalan la ONU, se requiere no solo mejorar la articulación y la cobertura, sino identificar nuevas estrategias que se adapten mejor a las condiciones de los territorios. Y resalta que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) logró la vinculación de 54.027 familias al programa en todo el país en 2017, mientras que en junio de 2018 pasaron a ser 77.659 familias.



Pero advertirte que los resultados de este esfuerzo aun no son totalmente detectables en este reporte de monitoreo porque a la fecha de corte del censo, muchas familias vinculadas aún se encontraban en el tiempo acordado para cumplir con el proceso de erradicación.



Contrastas esas cifran con los cultivos detectados a través del monitoreo satelital, con corte hasta diciembre de 2017, en el Meta había 5.577 hectáreas de coca sembradas y en Guaviare 4.923 hectáreas, que sumados representan el 6 por ciento de los cultivos de coca en el país. Mientras en el Meta aumentaron las siembras el 2 por ciento con respecto al 2016, en Guaviare disminuyeron el 28 por ciento con relación al 2016.



Emiro del Carmen Ropero Suárez, ‘Rubén Zamora’, representante del partido de las Farc en el Meta ante el PNIS señala que la estrategia del retiro de las plantas de manera voluntaria por parte de la comunidad campesina ha sido verdaderamente exitosa en el departamento y que el número de familias es más de la que hace referencia Naciones Unidas (6.144), puede superar las 9.000 familias porque hace falta verificar información de Puerto Rico.



Proyectos lentos



Pero cuestiona que la implementación de los proyectos productivos ha sido muy lenta por parte del Gobierno nacional, en la medida que le ponen bastantes trabas, otras tienen problemas de documentación y por algunas de esas razones a unas 300 familias no les están llegando los pagos.



El representante del partido de las Farc en el Meta aseguró que tampoco están llegando los planes de la reforma rural integral para que ayuden a las comunidades campesinas en términos de crecimiento económico y desarrollo social. Por eso, dijo, “tenemos temor que después de gran esfuerzo de las comunidades y de algunos funcionarios del Gobierno nacional, que volvamos al círculo vicioso de los cultivos ilícitos”.



Destacó que la erradicación voluntaria es la ruta, no la erradicación forzosa o la fumigación y puso de presente como en Puerto Rico fue la misma comunidad la que solicitó al Ejército hacer la erradicación porque en los cultivos hay sembradas minas antipersona y es la fuerza pública la que tiene la capacidad para actuar en esos territorios.



Diego Gutiérrez, reincorporado de las Farc en la zona de Buenavista en Mesetas, sostiene que en el municipio de Uribe (Meta) ya se sustituyó el 100 por ciento de la erradicación de los cultivos.



“Los campesinos cumplieron, pero no les han cumplido a ellos con un proyecto de nueve millones de pesos para cada familia y asistencia técnica con el que quieren desarrollar proyectos productivos como ganado de doble propósito, ovinos, cultivos de aguacate o cacao, entre otros”, sostiene Gutiérrez.



