Cuatro jóvenes están desaparecidos desde hace 20 días en Uribe

Desde hace 20 días desaparecieron cuatro jóvenes de 13, 17, 18 y 21 años de edad. De acuerdo con lo establecido, estas personas salieron a buscar trabajo del área urbana de Uribe con rumbo al caserío Caño Diluvio, en límites de los departamentos de Meta y Huila.

El señor donde fueron a buscar trabajo informó que dos de los jóvenes llegaron al lugar y se devolvieron a traer los otros dos compañeros y no volvieron, contó el fiscal del municipio de Uribe, Marco Vega.



Los jóvenes son una adolescente de 13 años de Alpujarra (Tolima) y los otros tres jóvenes naturales de Uribe, uno de los cuales es el novio de la jovencita, según la información conocida por las autoridades.



Los días viernes, sábado y domingo pasados los familiares de los jóvenes fueron a buscarlos al lugar donde presuntamente les habían informado que estaban muertos, pero no los encontraron y los campesinos de la zona donde los buscaron dijeron que no los habían visto.



El fiscal Marco Vega anunció que se va a organizar con Defensa Civil, Cruz Rojas, Defensoría del Pueblo, Ejército y Policía unas jornadas de búsqueda por los caños que desembocan en los ríos Guayabero y Duda, bajo la posibilidad de que hayan sufrido algún accidente en las aguas de estos afluentes.

