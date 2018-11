Director del Parque Industrial Ocoa, en Villavo, defiende el proyecto

El director del Parque Industrial Ocoa, en Villavicencio, Alejandro Calderón, salió en defensa del proyecto cuestionado por los empresarios de la ciudad que en un reciente debate en el concejo señalaron que está en una zona inundable, no tiene disponibilidad de servicios públicos, ni vías de acceso adecuadas y, además, están especulando con costo de la tierra.

El proyecto de zona industrial ubicado a 12 kilómetros del área urbana de la ciudad, sobre la margen izquierda del río Ocoa y atravesado por el caño La Gloria, en un área de 98,5 hectáreas, de las cuales tiene 63 disponibles para instalar 15 industrias, de conformidad con la licencia de parcelación aprobada por la curaduría urbana.



Así respondió Calderón los cuestionamientos de los industriales que tienen plazo hasta el 28 de diciembre del próximo año para trasladarse a las tres zonas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), suscrito mediante el acuerdo 287 de 2015.



¿El predio está ubicado en una zona de alto nivel freático e inundable?



Cuando iniciamos el proceso de licenciamiento de nuestro proyecto encontramos mediante las determinaciones ambientales de Cormacarena que existía, por su cercanía con el río Ocoa, un riesgo alto de inundación y por ello la corporación ambiental nos exigió una serie de estudios detallados para determinar si el riesgo era mitigable y efectivamente es mitigable y por esa razón nosotros pudimos continuar con los trámites ante la curaduría y la alcaldía, con obras que debemos adelantar para garantizarle al usuario final que el riesgo este totalmente mitigado.



¿El todo el terreno hay riesgo de inundación?



El riesgo estaba en parte del terreno, pero al hacer obras de mitigación, un muro de contención en la orilla con el río Ocoa, el terreno no se inunda y debemos garantizar que no se inunde, porque va a permitir que se conduzcan las aguas del río Ocoa por su cauce natural. Las condiciones técnicas están bien detalladas en la licencia de Cormacarena y la Curaduría que avalaron los estudios técnicos.



¿El proyecto no tiene la disponibilidad de servicios públicos para adelantar el proyecto?



Esa afirmación es falsa, para nosotros adquirir la licencia de parcelación ante la curaduría tenemos que cumplir dos requisitos indispensables y uno de ellos es la disponibilidad inmediata de los servicios públicos. Tenemos disponibilidad inmediata de electricidad por la EMSA en 13,2 kilovatios y en la entrada a La Reliquia ya está a 34,5 kilovatios y nosotros vamos a entregarle esa disponibilidad que es lo que requiere la industria. El agua y el alcantarillado también están garantizados, con la conexión de aguas domésticas y la planta de tratamiento de aguas residuales para el consumo doméstico de cada empresa. Pero cada industria debe tramitar individualmente, para su operación, la concesión de aguas y vertimientos, porque cada una tiene una caracterización diferente de acuerdo con su impacto.



¿Tampoco hay una vía adecuada para el tránsito de carga pesada?



Tenemos garantizado que las vías proyectadas en el sector son para el paso de tracto mulas. Hoy existe la vía a cuatro carriles hasta el hotel Campanario y la están ampliando hasta La Reliquia. Ya está contratada la continuidad de la vía que va del relleno sanitario por Murujuy hasta la vía a Puerto López. Y la ampliación desde La Reliquia hasta la entrada al Parque Industrial son unos 8 kilómetros de una vía de dos carriles por donde transitan vehículos de Bioagrícola y se usa para tráfico pesado y la Gobernación y la Alcaldía contratarán el mejoramiento de esa vía.



Los industriales argumentan que ustedes están especulando con el precio de la tierra…



Esa afirmación que no es cierta. Nosotros hicimos un estudio con la firma Conmetodo que arrojó como resultado un avalúo por metro cuadrado urbanizado de 450.000 pesos y en varias reuniones que adelantamos con algunos empresarios industriales nos manifestaron que la tierra donde actualmente están ubicados el precio del metro cuadrado es de 1’500.000 pesos. Es decir que una hectárea de ellos vale 15.000.000 millones de pesos y que con una hectárea de ellos pueden compran cuatro de las nuestras. Así se cae de su peso que nuestra tierra es costosa cuando la de ella vale más, por las concesiones que les concedieron en el POT para favorecerlos en su proceso de traslado.



¿El alcalde Wilmar Barbosa los está favoreciendo a ustedes en detrimento de los propietarios de los otros dos polígonos para donde se pueden trasladar los industriales?



Esa afirmación del concejal Felipe Harman carece de fundamento y es absolutamente irresponsable. Es cierto que el señor alcalde nos ha invitado a nosotros, en dos oportunidades, a reunirnos en el décimo piso con los industriales con los representantes de la ANDI y Camacol y lo que se ha hecho es socializar con ellos y con los propietarios de los tres polígonos industriales para ayudar a que se ejecuten negocios a corto plazo con ellos, para facilitar su traslado. Pero en ningún caso el alcalde nos ha reunidos a nosotros solos con los industriales. Los industriales siempre decían que se querían trasladar pero que no tenían para dónde, en este momento hay para dónde, eso no quiere decir que se vayan para dónde nosotros, pero de los tres polígonos hay uno que se encuentra desarrollado que es el de nosotros.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1