Ocho menores entre los 13 y 15 años fueron ingresados a urgencias en un hospital del municipio de Puerto Berrío, Antioquia.



Los adolescentes sufrieron síntomas de intoxicación tras ingerir viagra mezclado con gaseosa durante un receso escolar.

Según información de la Secretaría de Salud de ese municipio, los jóvenes negaron que esto fuera parte de un reto viral que se ha hecho famoso desde hace varios años.



"Según ellos, no fue un reto que asumieron, sino que compartieron la bebida porque pensaron que era gaseosa. Están en el proceso de investigar quién le echó esa sustancia a la bebida", señaló la entidad municipal.



La administración de Puerto Berrío informó que los ocho menores se encuentran fuera de peligro y ya fueron dados de alta.

Riesgos del viagra en menores

Desde el Invima alertan a la ciudadanía sobre los casos de intoxicación que se están presentando en diversas instituciones educativas del país. Foto: Archivo / AFP

Recientemente, en Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) alertó sobre intoxicaciones por el mal uso del sildenafil (viagra) que están haciendo los jóvenes en varias instituciones educativas del país al usar este medicamento como parte un reto viral que circula en redes sociales.



La entidad explicó en un comunicado cuáles son los riesgos de consumir este medicamento sin supervisión médica.



"Dentro de los potenciales riesgos que se pueden identificar al ingerir este medicamento sin supervisión médica está la disminución leve y transitoria de la tensión arterial, y efectos sobre la visión de forma espontánea, pues se han notificado casos de defectos visuales”, indicó el Invima.



Además, la entidad recalcó este medicamento sólo debe administrarse bajo fórmula médica, de lo contrario puede desencadenar un riesgo grave para la salud.



Por último, mencionó que el viagra no está permitido para ser usado por menores de edad.



"El uso de este medicamento no está permitido en personas con enfermedades cardiovasculares, ni está indicado para menores de 18 años con trastornos de sexualidad, además no debe ingerirse si se tiene antecedentes de enfermedades hepáticas que conlleven a una insuficiencia grave tales como: cirrosis, cáncer hepático, hepatitis autoinmune, entre otras", dice la advertencia.