¿De dónde salen todos esos refranes y dichos que invocan la ayuda de Dios?

Que Dios me ayude con esta crónica.



¿Cuántas serán las frases y exclamaciones que usan los colombianos para invocar a Dios diariamente? Sabrá Dios.



Les confieso que yo ya perdí la cuenta y sospecho que ustedes también.



Los llamados a Dios, con sus respectivas peticiones, han entrado a formar parte no solo de nuestro lenguaje sino de nuestras tradiciones populares desde tiempos que son inmemoriales.



Lo más hermoso de esa costumbre es que ella surge, natural y espontánea, de la cultura cotidiana, de los hábitos de la gente, de sus creencias religiosas, de sus actividades, en la casa o en el trabajo, en la cocina o el dormitorio, andando por la calle o sentados en la plaza del pueblo, cogiendo el fresco de la tarde.



Ahora es un colega, el periodista Pacho Celis, quien me toca el tema y me propone buscar y rebuscar, investigar y preguntar. “No son refranes bíblicos”, me dice, “pero cada expresión tiene una belleza gráfica que es seductora”.



Tiene razón. Esa es la sabiduría del pueblo. La sabiduría de la vida cotidiana. La sabiduría que da la fe.



Por supuesto que muchos de esos proverbios son una herencia que nos debió llegar de España o de otros países de habla castellana, pero lo hermoso y admirable es que en Colombia han sobrevivido y se mantienen actuales y rozagantes, de boca en boca, como el bostezo.



Otros son de nuestra propia creación, típicamente nativos, oriundos, más que todo, de las aldeas campesinas o de los barrios humildes.



Me llegó el primer mensaje de Celis y entonces fue cuando se me llenó la cabeza de preguntas y las orejas de zumbidos. ¿De dónde viene cada una de esas frases? ¿Quién la inventó? ¿Cuál es su verdadero significado?

Los llamados a Dios, con sus respectivas peticiones, han entrado a formar parte de nuestro lenguaje. Foto: iStock

Empecemos con aquella sentencia que dice: “Al que madruga, Dios lo ayuda”. Este es un refrán centenario, no solo antiguo, sino sabio. Indica que a las personas trabajadoras, que cumplen a tiempo con sus deberes, les va bien en esta vida.



Dicha sentencia es usada, más que todo, por los mayores de edad, cuando están hablando con muchachos díscolos o perezosos, aquellos que dejan todos sus deberes para última hora.



Ese proverbio es tan viejo, que Cervantes lo incluyó en la novela de Don Quijote, escrita hace más de cuatrocientos años. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que le inventaran el contrario, con lo cual se busca justificar el incumplimiento y las demoras. Es aquel proverbio medio cínico que dice textualmente: “No por mucho madrugar amanece más temprano”.



Creo que, antes de seguir adelante, debo recordarles a ustedes que la más antigua de estas alusiones a Dios, y la que más se conserva todavía, es “gracias a Dios”, la más común de todas, la más sencilla y repetida, la más humilde. Es muy expresiva y contiene gratitud y nobleza de espíritu.



Las peticiones contrarias

Se han vuelto tan populares y frecuentes los llamados a Dios y las peticiones de ayuda, que ya hay hasta invocaciones con sentido contrario. Que sí y que no. Para que otorgue o para que impida. Les voy a poner unos ejemplos sencillos y caseros.



El otro día estaba hablando yo con un amigo entrañable y le pregunté por su hija, que no veo hace mucho tiempo. Ella estudia en Bogotá.



Viene el domingo –me respondió– si Dios quiere.



Pero, a la inversa, una señora está hablando con otra en la puerta de una clínica. Le cuenta que su abuela está ahí dentro, hospitalizada, contagiada por el coronavirus.



Mi pobre abuela –se lamenta–. Yo creo que de esta semana no pasa.



Ni lo permita Dios –agrega su amiga–.



Mi madre, por su parte, solía usar una frase muy antigua y bella en circunstancias similares. Nos vemos mañana –exclamaba–, Dios mediante.



Es decir: con la mediación de Dios, con su permiso, con su aprobación.

Pan, dientes y San Pedro

Un proverbio verdaderamente controversial, y digno de debate, es el que dice que Dios le da pan al que no tiene dientes.



¿Qué es eso, en resumidas cuentas? ¿Un regaño a Dios por darle oportunidades a quien no las sabe aprovechar? ¿O el regaño es solo para el ser humano que no es capaz de hacer lo correcto, aunque para hacerlo tenga los medios y la ayuda divina?



Esta expresión suele usarse, casi siempre, para referirse a quien posee algo, pero no sabe usarlo. Lo malo es que muchas veces se emplea este proverbio con un acentico de envidia hacia el prójimo, y no es justo que metan a Dios en esos embelecos humanos.



Por el contrario, los colombianos de mejores sentimientos, aquellos que tienen un corazón más noble, suelen utilizar en similares circunstancias otra invocación divina que es más generosa: “A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga”.



También es anciana y memorable esta expresión, como que, igualmente, está en el Quijote y otras obras del siglo dieciséis. Con ella ha ocurrido algo gracioso: algunos investigadores españoles han llegado al extremo de creer que el proverbio es una orden celestial, que si Dios ya le otorgó un bien a alguien, le está ordenando a San Pedro su obligación de bendecírselo.



El oído de Dios

Otra invocación divina que suelen repetir los colombianos en la vida cotidiana, cuando alguien está hablando de algo bueno que va a ocurrir, o deseando que ocurra, es “Dios te oiga”.



En el fondo es un dicho absurdo y casi irreverente –comenta Celis, risueño–, porque desconoce que Dios está en todas partes y por eso todo lo sabe y todo lo oye, sin necesidad de que se lo pidan o se lo ordenen.

No podemos dejar por fuera, en este recorrido, otro dicho muy colombiano y muy popular: “Dios aprieta, pero no ahorca”. Ese proverbio nació como un llamado a la esperanza. A las personas que están viviendo entre apuros y dificultades, les dicen esta frase para revivirles el ánimo e infundirles esperanza y optimismo.



Hay algunas regiones del país en las que se dice “Dios aprieta, pero no ahoga”, con una ligera variante que no cambia el sentido de lo que se expresa.



Como pueden comprobarlo hasta aquí, la gente invoca a Dios para pedirle o para agradecerle algo: ayuda, auxilio, protección.

Rogando con el mazo

La palabra invocar viene directamente del término latino invocare, que significa llamar, pedir o suplicar.



Pero, ya que andamos en eso, no podían faltar en este catálogo los proverbios que también están relacionados con Dios, pero sin pedir nada, ni agradecerlo, ya que entran es en el terreno de la crítica.



En ese sentido, uno muy famoso es “a Dios rogando y con el mazo dando”. Se refiere a aquellas personas que parecen piadosas, hablan de la bondad y el amor, se dan golpes de pecho y tienen cara de angelitos, pero en el fondo son unos tiranos que maltratan sin motivo a sus semejantes. Los hipócritas, para decirlo de un solo golpe.



Lo que sugiere este aforismo, sabiamente, es que no puedes invocar a Dios mientras estás maltratando a tu prójimo. Las palabras deben estar acompañadas por los hechos, pero es que hay gente de doble moral –y a veces de triple– que predica una cosa, pero hace otra.



En el fondo, esta frase también se refiere al esfuerzo personal. Está bien pedirle a Dios su ayuda, pero también nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para lograrlo. Pongamos de nuestra parte. No se la dejemos solo a Dios.



¿Con rejo o con piedra?

Como ya lo insinué hace un momento, una de las curiosidades más notorias que tiene el empleo de los proverbios divinos entre los colombianos es que, a veces, y de una región a la otra, les cambian una palabra o dos.



Un ejemplo elocuente es “Dios no castiga ni con palo ni con piedra”, como se dice en la costa del Caribe, o “Dios no castiga ni con palo ni con rejo”, como dicen en la región Andina.



Según lo afirman los investigadores más confiables de estos asuntos sagrados, lo que ese refrán demuestra es que Dios, símbolo del amor, no usa la violencia para castigar a los malvados. Sin rejo y sin piedra, porque el castigo divino no es una venganza, sino una sanción moral y espiritual.



No puedo dejar que se me quede entre el tintero –o entre el computador, para ser exactos– una de las exclamaciones más usadas, más repetidas, más comunes, más frecuentes, más sencillas, más simples y más conocidas de todo el país, en los montes y en los valles, en la cumbre de las montañas o en las playas marinas, en las calles urbanas o en los caminos rurales. Es la más humilde de todas, pero también es la más bella, la que reconoce la ayuda que nos prestan los demás.



Y la más agradecida. Es esta: “Dios se lo pague”.

Confesados y juntos

Llegamos por fin a uno de los refranes más usados en Colombia, sobre todo cada vez que se presenta un problema grave, ya sea personal o colectivo: “Dios nos coja confesados”. En otras regiones del país suele decirse “que Dios nos agarre confesados”.



Se emplea cuando la gente siente o presiente que se aproxima algo grave o peligroso, o algo amenazador, y por eso le piden a Dios que ojalá antes de morir se hayan confesado, para no condenarse en la vida eterna.



También debemos registrar aquella frase que dice: “Dios los cría y ellos se juntan”. Se refiere a que algunas personas de las mismas características y de conductas similares, casi siempre negativas e indeseables, se unen y despiertan las sospechas de los otros.



En una época, por allá en los años cincuenta del siglo pasado, ese refrán era usado en algunas partes de nuestro país con un breve pero profundo cambio. Se decía entonces: “Dios los cría y el diablo los junta”.



Epílogo

No olvide usted, amigo lector, que en Colombia hay un cariño especial por la Virgen y una devoción inigualable hacia ella. Lo demuestra el caso de tantos ciudadanos humildes y del propio presidente de la República. Otro día hablaremos de ese apasionante tema.



Gracias a usted por leer lo que escribo. Dios se lo pague. Ya voy terminando esta crónica y me llegan noticias de un nuevo tiroteo nocturno en las calles de Bogotá y de graves disturbios en un barrio de Cali. ¿Será que Colombia se nos va a destruir? Ni lo permita Dios.



JUAN GOSSAIN*

Especial para EL TIEMPO