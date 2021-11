Dar respuesta a los jóvenes ninis, un desafío global

La expresión ninis (ni estudia ni trabaja) se refiere en los análisis socioeconómicos a los jóvenes que no tienen acceso ni a la educación ni al empleo, poniendo en grave riesgo su futuro y afectando el crecimiento económico de sus países. El peso de sostener a una amplia capa de la población improductiva está poniendo en peligro no solo al Estado de bienestar, sino, además, la sostenibilidad de sus propias familias.



La expresión ninis fue acogida ya por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en su diccionario en el 2010. El término NEET (not in education, employment or training) se utilizó inicialmente en la Gran Bretaña en 1999 en un informe que le presentó el primer ministro Tony Blair al Parlamento, titulado ‘Cerrando la brecha: nuevas oportunidades para jóvenes entre 16-18 años que no estudian ni trabajan ni reciben formación’.



El panorama en la Unión Europea no es muy edificante. Italia enfrenta la peor situación, pues, según el informe Education at a Glance (2021), un 24,8 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años no están ni en el sistema educativo ni en el aparato productivo, seguida de España, que cuenta con un 19,9 % de ninis.



Se calcula que actualmente existen alrededor de 270 millones de ninis en el mundo. En nuestra región, la situación no es menos preocupante. Un estudio del Banco Mundial sostiene que en América Latina y el Caribe existen 20 millones, en su mayoría provenientes de hogares pobres o vulnerables, siendo la inmensa mayoría mujeres

(66 %). En gran medida se trata, por tanto, de un doloroso hecho social con ‘rostro de mujer’.

Un fenómeno global

Se trata pues de un fenómeno global. En todo el mundo, con distintos niveles de gravedad, está creciendo esta amplia capa de jóvenes 14-19 años) y jóvenes adultos (19-30 años) que sufren de esa doble marginalidad, algunos de los cuales son susceptibles de caer en pandillas, en redes delincuenciales, en la drogadicción o en la prostitución, debido a la frustración, a la rabia o a la pérdida de autoestima.



Como dice un reciente editorial del diario El País de Madrid, es necesario “buscar soluciones para ese sector de la población sin salidas a la vista y previsiblemente condenado a la inactividad, la baja autoestima y un sentimiento de inexistencia social que en nada favorece su integración futura en el tejido social”.

La expresión ninis fue acogida ya

por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en su diccionario, en 2010 para significar ni estudia ni trabaja.

Los factores que inciden en la doble marginalidad pueden ser muy variados: familias disfuncionales y negligencia parental (ausencia de atención, abandono); paternidad o maternidad a una edad muy temprana (embarazo adolescente); exclusión social o discriminación racial; discapacidad; deserción escolar o altos costos de la educación; baja o nula cualificación laboral; mujeres jóvenes obligadas a realizar trabajos domésticos no remunerados, en especial en sectores populares; un mercado laboral reducido, con altos índices de desempleo e informalidad; marginalidad tecnológica y, por tanto, dificultades para acceder a ofertas de empleo o estudio.



Los ninis temen que no puedan alcanzar el nivel de vida de sus padres, pues no logran conseguir empleo o, si los consiguen, son muy mal remunerados. Además, consideran que no amerita adelantar estudios pues jamás podrán conseguir un empleo proporcional al esfuerzo realizado o que esté relacionado con el área en que desarrollaron su formación académica o técnica. Es decir que tener un título ya no es suficiente para conseguir un buen empleo. Además, están viendo cómo el auge de la automatización y la robotización están afectado el mercado laboral.



En algunos casos, la movilización de los ninis, a pesar de las imágenes negativas o los prejuicios arraigados que los asocian con pandillas y drogas para expresar su rabia y su desencanto, ha tenido efectos positivos. En una columna en El País (‘Revoluciones ‘ni-ni’’, 18 de febrero de 2011), José Ignacio Torreblanca utiliza esta expresión para referirse a los movimientos de la Primavera Árabe (2011-2013), que derrocaron algunas de las peores dictaduras del mundo árabe. El autor sostiene que los ninis fueron un factor importante en las movilizaciones sociales que sacudieron a esta región, en donde la democracia brilla por su ausencia.



¿Bono demográfico?

América Latina ha dejado de ser un continente de niños y se ha convertido en un continente en donde los jóvenes constituyen la inmensa mayoría de la población.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), estos son actualmente 170 millones en la región, de los cuales, uno de cada cinco se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. En Colombia, según el Departamento de Planeación Nacional, solo en las principales ciudades tenemos 582.000 jóvenes ninis.



El dilema es claro: una desatención a este cambio poblacional y, en particular, al fenómeno de los ninis puede convertirse en una bomba de tiempo. Por el contrario, el diseño apropiado de políticas públicas y privadas destinadas a la juventud puede convertirlo en un ‘bono demográfico’.



¿Qué significa esta expresión? De acuerdo con los economistas, el ingreso per cápita de un país aumenta de manera acelerada cuando el incremento de la población en edad de trabajar es mayor que el número de personas dependientes, dado que estos últimos son principalmente consumidores y no productores.



Si las políticas públicas en América Latina continúan siendo ciegas frente a este profundo cambio demográfico, y el continente se continúa llenando de jóvenes sin presente y sin futuro, no solamente corremos el riesgo de desaprovechar este ‘bono demográfico’, sino de vivir una ola de desencanto juvenil que mal canalizado puede causar profundos daños a la sociedad.



Políticas públicas

Por ello, en todo el mundo se comienza a pensar en fórmulas para afrontar el tema de los ninis: por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, bajo el lema ‘Europa necesita a toda su juventud’, ha lanzado una especie de programa Erasmus no para impulsar el intercambio educativo entre las naciones europeas mediante becas de estudio, sino para que los jóvenes que ni estudian ni trabajan puedan disponer de un empleo temporal en otro Estado miembro que los requieran.



Es decir, pretende impulsar una ágil movilidad laboral para jóvenes en el espacio europeo. El programa en preparación se denomina bellamente Alma.

Ursula von der Leyen,

presidenta de la Comisión Europea,

ha lanzado un programa para que los jóvenes que ni estudian ni trabajan dispongan de un empleo temporal en otro Estado miembro que los requiera

En Colombia tenemos una oportunidad de oro para comenzar a afrontar este tema mediante la elección, el próximo 28 de noviembre, de los Consejos Municipales de Juventud, para los cuales podrán votar todos los jóvenes entre los 14 y los 28 años inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Estos consejos, que habían sido aprobados por la Ley 1622 de 2013 y posteriormente fueron modificados por la Ley Estatutaria 1885 de 2018, tendrán tres funciones principales: por una parte, actuar como instrumentos de interlocución y concertación ante la administración pública en temas juveniles; por otra, concertar la inclusión de las agendas de los jóvenes con las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción; y, finalmente, ejercer veeduría y control sobre la gestión pública en estos terrenos.



Se trata, sin duda, de una oportunidad para construir un ‘pacto generacional’, en el cual los jóvenes puedan disponer de canales de diálogo constructivo con las generaciones más adultas y así encontrar caminos de solución para sus angustias y rabias, entre estas, y no la menor, la llamada ‘ansiedad ambiental’ ante los desastres climáticos, es decir, el futuro mismo del mundo y la supervivencia de la especie humana.

Debemos cultivar la esperanza

en los jóvenes, en particular entre los ninis, el segmento más urgido de apoyo. Deben ser incorporados ya sea en el sistema educativo o en el mercado laboral.

La protesta social que ha estallado en todo el mundo después de la Primavera Árabe a fines de 2010, tanto bajo regímenes autoritarios como bajo Estados democráticos, como el movimiento de los inconformes en España. Ocupar Wall Street en Estados Unidos o los ‘chalecos amarillos’ en Francia, son acciones que tienen un punto en común: el papel de los ninis, que, en algunas ocasiones, constituyen el sector más radical y con mayor capacidad de movilización.



Son aquellos que, en Chile, se apropiaron de la mítica canción de Los Prisioneros El baile de los que sobran, de su álbum Pateando piedras, cuya letra dice “únanse al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad”.



Escuchar la calle e intentar dar respuestas eficaces a las demandas urgentes de los jóvenes ninis se ha convertido en un desafío global. Por ello, los Consejos Municipales de Juventud pueden ser claves al menos por dos razones: en primer término, porque los jóvenes por razones obvias conocen mejor que nadie su entorno socioeconómico, sus desafíos y sus dificultades. Y, en segundo término, porque puede ser una enorme oportunidad para canalizar de manera constructiva las demandas de la juventud y desactivar las posturas más radicales, más autodestructivas.



Debemos cultivar la esperanza en los jóvenes, en particular entre los ninis, es decir, en el segmento más urgido de apoyo. Estos jóvenes deben ser pronto incorporados, ya sea en el sistema educativo, ya sea en el mercado laboral.



Si nos atenemos a los resultados de la investigación de Jorge Enrique Espitia (‘Tres tipos de pobreza que ahondó la pandemia’, Periódico Unal, 22 de septiembre de 2021), en Colombia han aumentado el “índice de pobreza multidimensional” (IPM), la pobreza subjetiva y la pobreza monetaria. Y, sin duda, este agravamiento de la pobreza tiene hondos impactos en los jóvenes de los estratos menos favorecidos.



Algo se ha avanzado con el subsidio a la nómina para las empresas que contratan jóvenes entre los 18 y los 28 años o la Ley 1780 de 2016 que promueve el empleo juvenil. Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Es la hora de la acción.







* Profesor emérito de la Universidad Nacional.





EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ

PARA EL TIEMPO