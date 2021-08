Daniela Ospina publica conmovedora foto en la que aparece llorando

La modelo y empresaria Daniela Ospina publicó este lunes en su cuenta de Instagram una fotografía que ha conmovido a sus más de siete millones de seguidores en esa red social.



(Lea también: Actor de Marvel fue hospitalizado de urgencia tras una brutal agresión)



Se trata de una fotografía en la que Ospina aparece llorando, recostada en un cama. La también jugadora profesional de voleibol aprovechó esta publicación para hacer una reflexión sobre los días difíciles que cualquier persona puede enfrentar.



(Además: Pastor quería ser Jesús: se enterró vivo, pero no resucitó al tercer día)

"¡Estar mal, también está bien!... Hoy les quiero compartir esta foto de hace poco, un día en el que me sentía frágil, triste y agobiada, pero una foto que es tan real, tan humana y tan honesta como la vida misma", escribió Ospina.



La empresaria añadió un consejo: "No olvides que tienes permitido sentirte así, abrazar estos sentimientos con amor, y agradecer muchísimo, porque de ellos nace la fuerza, la experiencia y las ganas de levantarse las veces que sea necesario".



(Le recomendamos: ¿Aída Victoria Merlano terminó con su novio? Así está la situación)



La publicación ha sido comentada por cientos de seguidores de Ospina. Muchos le expresan su apoyo y resaltan la importancia de que figuras públicas como ella muestren en redes sociales que "no todo es color de rosa".

Vea la fotografía a continuación.

Noticias relacionadas

- Rausch reacciona al plato que hizo Marbelle homenajeándolo en MasterChef



- Absurdo: mujer dice estar casada con el fantasma de Michael Jackson



- Los memes que dejó el anuncio de OnlyFans sobre censurar contenido sexual