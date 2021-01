¿Perdido con las medidas? Vea las vigentes en las principales ciudades

Colombia enfrenta una difícil situación actualmente debido al aumento de contagios de coronavirus que se han presentado. Este 21 de enero el país superó las 50.000 muertes causadas por el covid-19 y las alarmas en las ciudades están encendidas para disminuir la velocidad del contagio.

Asimismo, con el fin de evitar un colapso en las Unidades de Cuidado Intensivo y evitar que su ocupación llegue al 100%, algunas grandes ciudades han optado por volver a medidas restrictivas.



Como en los últimos días los alcaldes locales han implementado nuevas normas, acá le traemos un resumen con lo que debe tener en cuenta según la ciudad en la que habita. ¡Tome nota!

Bogotá

Sí, hay de nuevo cuarentena total en la capital del país. Será el tercer fin de semana del año en el que en la ciudad se aplica esta medida. Su horario es: desde este viernes 22 de enero, a las 8:00 p. m., hasta las 4:00 a. m. del 25 de enero.



Usted podrá salir solo a lo estrictamente necesario, recuerde que depende de la responsabilidad de todos evitar que más personas se contagien. Acá puede consultar cuáles son las actividades permitidas.



No olvide que sigue vigente el pico y cédula, que se aplica todos los días. También está funcionando de manera normal la medida de pico y placa.

Todavía hay ley seca, pero puede pedir licor a domicilio. Sin embargo,

está restringido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos y espacios públicos desde las 8 p. m. de este viernes hasta las 4 a. m. del lunes 25 de enero.



Si ya tenía planeado un viaje, puede hacerlo. Eso sí, viajar implica generar mayores contactos y exposición en municipios que quizá tengan menos herramientas para enfrentar el covid-19. Salga de la ciudad solo si es necesario y, durante el viaje, mantenga ventilación. No sobra decirlo, recuerde usar su tapabocas siempre:

Medellín

Medellín no tendrá cuarentena total como en Bogotá, pero sí tendrá toque de queda nocturno. Será entre las 10 p. m. y las 5 a. m., todos los días, hasta el martes 26 de enero.

Sigue la medida de pico y cédula para el ingreso a establecimientos de comercio (con excepción de restaurantes y hoteles) desde este jueves 21 de enero hasta el martes 26.



Esta norma aplica para los municipios del Valle de Aburrá (Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, ltagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) así como en municipios del Oriente cercano (Rionegro, El Santuario, Marinilla, El Retiro, Guarne, La Ceja, y El Carmen de Viboral).



Si quiere enterarse más en detalles de las medidas en esta ciudad haga clic acá.

Cali

El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, informó que en Cali se mantendrá el pico y cédula, mientras que el toque de queda y la ley seca no serán continuos. Aplicarán este sábado y domingo, desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.



Aunque se había contemplado la posibilidad de hacer una cuarentena continua, el mandatario explicó que no lo harán para ayudar al comercio. “No lo vamos a tener para también darle un oxígeno para los que el día sábado y el domingo deben adelantar sus actividades comerciales y de servicio”, agregó.



Aunque pilas, el pico y placa para los vehículos se mantendrá.



El mandatario caleño también anunció que su administración no acogerá la propuesta del Viceministerio de Salud, de restringir la movilidad entre Cali y municipios vecinos.

Bucaramanga

El toque de queda nocturno se amplió.

La medida que se venía aplicando era de 8 de la noche de cada día a 5 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, fue modificado y regirá a partir del sábado 23 de enero hasta el 5 de febrero.



"Hasta el próximo 5 de febrero el toque de queda y la ley seca irán desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. Continuará el pico y cédula de pares e impares todos los días", indicó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Cartagena

Este viernes y sábado habrá toque de queda, pero acá arranca más tarde: va desde las 00:00 horas hasta las 5:00 de la mañana.



Hay ley seca también. Mediante decreto 0038 del 15 de enero de 2021, el alcalde, William Dau Chamat, prohíbe el consumo de bebidas embriagantes y alcohol en espacios públicos desde las 00:00 horas hasta las 10:00 a.m. de cada día.



Igualmente, se prohíbe la venta, distribución y expendio de bebidas embriagantes en todos los tipos de establecimientos de comercio (tiendas de barrio, supermercados, centros comerciales, grandes superficies, salsamentarias, etc.), por personas naturales y/o jurídicas, desde las 22:00 horas hasta las 10:00 horas del día siguiente. Se permite la venta, distribución y expendio de bebidas embriagantes, a través de plataformas digitales o domiciliarios.

Ibagué

Andrés Hurtado, alcalde de la ciudad, informó a través de su cuenta de Twitter que la ciudad tendrá toque de queda nocturno desde este 22 de enero hasta el lunes 25. El horario es: de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.



Ahora bien, la medida también aplicará la próxima semana pero con horas distintas. Será de 10:00 p. m. a 5:00 a.m. del día siguiente.



El mandatario confirmó, en entrevista con Ecos del Combeima, que levantó el pico y placa para entrar a cines, gimnasios, iglesias y centros comerciales. Eso sí, se debe cumlir con el aforo establecido en estos establecimientos.



Cuando esté en estos sitios no olvide el uso del tapabocas y el lavado constante de manos en los puntos dispuestos para ello.

Barranquilla