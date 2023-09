En noviembre del año 2022 el mundo llegó a los 8 mil millones de habitantes. Sin embargo, no quiere decir que los nacimientos estén en aumento, sino por el contrario, que la población adulta ahora tiene más longevidad.



La tendencia en la natalidad es similar en todo el mundo, cada vez nacen menos bebés. En Colombia la situación no cambia, de acuerdo con cifras del Dane, 2021 ha sido el año en el que han nacido menos bebés en los últimos 10 años.

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes hay en Colombia?

El portal Population Pyramid, que almacena datos de la población a nivel mundial, establece que en Colombia hay 51'874.023 personas, de las cuales el 29 % corresponden a población entre 0 y 19 años, es decir, 15'034.466.



La cifra estimada también la resalta un artículo de la Universidad Nacional, que tomó el Censo de 2018 y realizó proyecciones de población para el 2022, en Colombia hay aproximadamente 15' 904.623 niños y adolescentes entre 0 y 19 años, que equivalen al 30,8 % de la población en el país.



De acuerdo con Population Pyramid, hace 11 años, en 2012, este grupo de edad represantaba el 35.2 % de la población de Colombia. Lo que muestra una reducción de aproximadamente cinco puntos porcentuales.

Aunque cada vez hay menos niños y adolescentes en Colombia, sus condiciones de bienestar parecen no mejorar, especialmente luego de factores como la pandemia, el conflicto y la crisis migratoria. Así lo detalla la coalición NiñezYa.

¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los niños y adolescentes en Colombia?

Una de las principales problemáticas que no ha podido resolver el país es la desnutrición. De hecho, el 40,6 % de los departamentos reúne las condiciones que hacen posible esta enfermedad y el 18,7 % está en riesgo.



Asimismo, de acuerdo con la Defensoría, en 2022 se registraron 308 muertes en menores de 5 años a causa de esta afección.



(Lea más: Reportan la muerte de un menor de 1 año por desnutrición en La Guajira).



Por otro lado, el conflicto sigue acechando la niñez Colombiana, pues según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), reporta que al menos 23.365 niños, niñas y adolescentes se vieron afectados en 2021.

Niños Wayús con desnutrición. Foto: archivo particular

El embarazo infantil y adolescente es otra de las problemáticas que afecta a esta población. Especialmente durante la época del covid-19, esta situación llamó la atención de los diferentes organismos, pues se reportaron 3.517 nacimientos de madres entre 10 y 14 años en 2020 y 3.884 casos en 2021, esto según reportó el Dane.



“Este hecho está asociado con el acceso carnal, que constituye un delito, y con el riesgo inminente para la salud de las niñas y sus hijos. Además, permite que se perpetúe la pobreza y se mantengan factores de violencia intrafamiliar”, dijo la NiñezYa a EL TIEMPO, en 2021.



En 2020, el mayor número de casos de madres menores de 14 años fue en Antioquia (14,4 %), Bolívar (7,6 %), Valle del Cauca (5,8 %), Magdalena (5,5 %), Córdoba (5,2 %), Cesar (4,7 %), Atlántico (4,6 %), Cauca (4,4 %) y Bogotá (4,2 %).

Con la maternidad infantil y adolescente sobresale otro problema: la violencia sexual. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre 2020 y 2021 se registró un aumento del 43% en los casos de violencia sexual en niñas entre 10 y 14 años.



Los registros muestran que de todos los casos de violencia sexual que se presentaron en el país, el 42,7 % ocurrió en menores de estas edades. Por otro lado, los embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años, se redujeron en un 4%.

¿Qué pasa con la educación?

El acceso a la educación aún no está garantizado para la totalidad de la población infaltil y adolescente en Colombia. Según datos del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (Onca), en 2022 más de 12 mil niños no pudieron estudiar por causas relacionadas con el conflicto armado.



Uno de los factores que más afectó la inasistencia de niños y adolescentes a clases fue la pandemia. Según reportó el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, para 2021, 5.049.813 personas entre los 5 y 24 años, no estaban tomando clases en ninguna institución. Adicional a esto, 22 mil niños no recibieron educación preescolar.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

