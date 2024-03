Óscar 2024: esto cuesta entrar como turista al teatro donde fueron los premios

Reconocido por ser el sitio que utiliza la Academia para celebrar su entre de galardones anual, el Dolby Theatre, ubicado en Hollywood Boulevard de Los Ángeles, es el centro de muchos eventos importantes que se realizan en Estados Unidos.

Al ser un sitio de amplio reconocimiento histórico y una importancia que se renueva todos los años con el prestigioso evento, muchos turistas deciden visitar el sitio, al que pueden acceder personas de todas las edades. El recorrido, que dura aproximadamente media hora y entrega la posibilidad de conocer zonas únicas, tiene un valor de US$25 por entrada.

La disponibilidad de la guía depende de los eventos que se realicen durante la semana, por lo que este lunes 11 de marzo, un día después de la celebración de la gala de los Óscar 2024, el complejo se encuentra cerrado.

De acuerdo a la información recogida del sitio web especializado en viajes Tripadvisor, durante el tour podrá conocer los distintos ambientes del mítico establecimiento e incluso, si no se desarrolla un evento ese mismo día, tendrá la opción de subirse al escenario.

Ubicado en el 6801 Hollywood Blvd, Los Angeles, el establecimiento alojó otros eventos importantes, más allá de los Premios de la Academia , como son los Daytime Emmy Awards, America's Got Talent, The ESPY Awards, The Latin American Music Awards, las finales de American Idol y más.