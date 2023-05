El pasado 1 de mayo, la Aeronautica Civil informó que una avioneta que cubría la ruta Araracuara- San José del Guaviare se había declarado en emergencia por una aparente falla en el motor.



En ese momento, la Aerocivil también indicó que la última ubicación conocida fue a 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare, sobre el río Apaporis.

Además, en cuanto a los detalles de la aeronave y sus tripulantes, se confirmó que se desplazaban un total de siete personas; el piloto, otros dos adultos y cuatro menores de edad. La aeronave desaparecida es un avión tipo c206, de matrícula HK 2803.



Varios días después, se conoció la identidad de la primera víctima encontrada. Era el piloto Hernando Murcia Morales, al mando de la avioneta Cessna C206.



Entonces continuaron las investigaciones, hasta que las unidades de búsqueda encontraron los cuerpos de Herman Mendoza Hernández y Magdalena Mucutuy Valencia, de 32 años, madre de los cuatro niños desaparecidos.

15 de mayo: las primeras pistas encontradas

Uno de los hallazgos más significativos es el de un tetero encontrado por las autoridades. Tras 15 días de labores, gracias a un canino entrenado encontraron este objeto que, según ellos, pertenecería a la bebé de 11 meses que iba a bordo de la avioneta.



"Motivo que anima a nuestros comandos para continuar con esta labor y localizarlos", señalaron.

Tras la intensa búsqueda con nuestro canino Wilson fue hallado un tetero, que pertenecería al bebé de 11 meses que viajaba a bordo de la aeronave, motivo que anima a nuestros comandos para continuar con esta labor y localizarlos. (2) pic.twitter.com/zdIACIQ2TV — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 15, 2023

15 y 16 de mayo: encuentran restos de la avioneta

Después de 16 días de incertidumbre, las autoridades encontraron la avioneta en la vereda Palma Rosa, en zona rural del municipio de Solano, departamento de Caquetá.



"Luego de más de 370 horas de trabajo continuo de búsqueda, ayer lunes 15 de mayo de 2023, fue hallada la aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK 2803, que había sido reportada como desaparecida el pasado lunes 1 de mayo, cuando cubría la ruta Araracuara – San José del Guaviare", se lee en el comunicado entregado por la Aerocivil.

Estas son las primeras imágenes de la avioneta Foto: Suministrada

17 de mayo: luces de esperanza

Imágenes de hoy, durante la inserción de la comisión judicial que van a realizar las labores forenses de los tres cuerpos sin vida gallados al interior de la aeronave siniestrada. Foto: Suministrada

En una entrevista que el coronel Juan José López, director de Navegación Aérea de la Aerocivil, se informó que se cree que los menores de edad salieron de la avioneta e intentaron buscar la manera de sobrevivir durante varios días.



Ahora, debido a que se habían encontrado restos de fruta cerca de la zona de impacto de la aeronave, se cree que los menores siguen con vida y las unidades de rescate continúan en la búsqueda de su paradero.

17 de mayo: Petro dice que hallaron a los niños

Por otro lado, en horas de la tarde del pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales indicando que los niños habían aparecido.



"Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fueras Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país".



A pesar de esta información, no se tienen más detalles sobre el paradero de los menores y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aseguró que recibió información de que los niños estarían con vida.



No obstante, también indicó en un comunicado que las Fuerzas Militares no han podido "establecer contacto oficialmente" con los menores, debido a las "difíciles condiciones meteorológicas".

18 de mayo: expectativa por los niños

Los organismos de rescate y decenas de indígenas siguen internados en la selva en busca de los niños. Durante la madrugada hallaron huellas de ellos.



La directora del ICBF, Astrid Cáceres, manifestó este jueves que "el nivel de precisión de los detalles nos da mucha ilusión. Estamos esperando el contacto. Estamos esperándolos en tres puntos que nos dieron como posibles".



Pese a sus palabras, todavía no hay detalles de la aparición de los niños y el presidente Petro borró el trino en el cual informaba el hallazgo.

🔴 Durante toda la noche y la madrugada los Comandos de las Fuerzas Especiales realizaron labores de perifoneo en la zona de búsqueda con el objetivo de orientar y hallar a los 4 menores desparecidos en la selva.

→ https://t.co/MzkLWfnFbb

🎥 Fuerzas Militares. pic.twitter.com/vopjky2CfB — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 18, 2023

En tanto, la familia de los niños, en un comunicado, “exige respeto a los medios de comunicación y las entidades públicas y privadas respecto a la condición de vida y las falsas expectativas que se han divulgado en los últimos días”.

18 de mayo - Rectificación del presidente Gustavo Petro

Luego de que se especulara sobre el paradero de los niños desaparecidos, el presidente decidió eliminar el trino en el que confirmaba que los menores habían sido encontrados.



Luego escribió: "He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando".

He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando.



En este… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 18, 2023

Historia detrás de los niños desaparecidos

La familia Ranoque Mutucuy hace parte dela etnia witoto y pertenecen a la comunidad llamada Puerto Sábalo, a cuatro horas en lancha de Puerto Santander, Amazonas.



Manuel Ranoque dejó la comunidad hace cerca de un mes y medio por las amenazas constantes que grupos al margen de la ley le estaban haciendo a su familia.



Así, el hombre tuvo que huir solo de la selva y empezó una travesía hasta llegar a Bogotá, con la promesa de trabajar duro y enviar dinero para que sus seres queridos también se fueran de esa zona, según le contaron a EL TIEMPO allegados a la familia.

Lina Hernández Serrano.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

