"Alcaldía de Malambo mejora vía de acceso a la Aguada. Vereda La Aguada ahora tiene habilitada la vía interna que estaba totalmente intransitable y mantenía a su comunidad afectada", describe la publicación.

La anterior es la primera frase de una publicación que hizo la Alcaldía de Malambo (Atlántico), para dar a conocer la intervención que realizó en una de las vías veredales del municipio. Pero las fotos del antes y el después de la carretera han generado una avalancha de críticas en las redes sociales.



La mayoría de los internautas coinciden en que prácticamente entre las fotos del antes y el después no existe ninguna diferencia, con excepción del color de las imágenes. La del antes es en blanco y negro, y la del después a color.



Sin embargo, la administración local del municipio atlanticense aseveró en la publicación que "el mejoramiento se logró con el trabajo de maquinaria pesada contratada por la Alcaldía de Malambo a través de la Oficina de Gestión del Riesgo. Con los trabajos de adecuación de este camino veredal, las actividades diarias y la movilidad de esta comunidad ahora mejora y se dinamiza”.

En la citada publicación, la Alcaldía de Malambo no informó el valor de la intervención que realizó en la vía.



Los comentarios han aumentado porque la publicación de la Alcaldía fue acompañada por varias imágenes de la intervención de la vía.



“¡Qué mega obra de ingeniería!", "La diferencia es notoria en la cuenta bancaria de los funcionarios públicos encargados de la ejecución de tan importante obra” y "Vergüenza", son algunas de las reacciones de los internautas.



Otros se tomaron más tiempo y escribieron: “Una cosa es ineptitud y otra corrupción. Esta publicación deja ver ambas al mismo tiempo" y “No sé si esto me da risa o tristeza, increíble que esta sea la página oficial de la Alcaldía de ese pueblo y vea eso como un gran avance, se les ríen en la cara, se les roban la plata de frente y todo sigue igual como si nada”.



Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN TENDENCIAS

