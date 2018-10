Saldo en rojo de 22.000 millones tiene el Hospital de Granada

A la aguda crisis de las instituciones de salud en el Meta se sumó la del Hospital Departamental de Granada que acaba de reportar un déficit financiero del 22.000 millones de pesos, con la circunstancia agravante de que durante el presente año el recaudo por prestación de servicios ha sido muy bajo.

La crisis del Hospital fue puesta en conocimiento por la Gobernación del Meta a través de un comunicado en el que “lamenta profundamente la situación financiera que atraviesa el Hospital, derivado del bajo recaudo de la facturación de servicios y la pobre recuperación de cartera lograda en las últimas vigencias”.



La misma se venía venir desde hace más de seis meses, asegura el vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sindes), Rodolfo Mariño, cuando la gerente del hospital Mónica María Delgado Pinillos "presentó un informe a la Asamblea del Meta que estaba maquillado y no mostraba la crisis de ese centro de salud".



En ese informe no reflejó los gastos operacionales del Hospital como costos por funcionamiento y pagos a personal médico que tras la revisoría que le hicieron permitieron establecer los hallazgos, cuyo tema será planteado por Sindes en las próximas horas en la reunión que tendrá con la Superintendencia Nacional de Salud.



Y recordó que a la gerente la calificaron la gestión con 1,5 y luego le subieron a 2,0 y sigue en el cargo sin adelantar una labor eficiente, como ocurrió con el Hospital Departamental de Villavicencio, lo que llevó a la intervención a la que hoy está sometido por la Supersalud, agregó Mariño.



El médico René Abello, asesor en la gobernación del Meta de los temas de salud, recordó que los hospitales deben ser auto sostenibles y que la principal fuente de recursos proviene de la venta de servicios a las entidades promotoras de salud (EPS) y otras aseguradoras, lo que hace prácticamente imposible para la administración departamental la asignación de recursos para transferencias.



Inclusive, el equipo financiero de la Gobernación del Meta y la Secretaría de Salud exploran alternativas para ayudar al Hospital Departamental de Granada, al cual ya se le aprobó por lo pronto la adición de 4.466 millones, que le sirven para operar durante el actual mes.



Agregó que de la situación financiera han sido enterados el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, cuyos jefes de cartera se comprometieron a adelantar mesas de trabajo y concertación con las EPS, a fin de mejorar el flujo de recursos dentro del sistema.



Y para este viernes se convocó junta directiva extraordinaria a fin de evaluar opciones, que permitan mitigar la crisis del hospital que dispone de 138 camas disponibles, incluyendo la Unidad de Cuidados Intensivos.



De la calificación de la gerente del Hospital, a quien no fue posible contactar, Abello expresó que es un tema que está en manos de la Supersalud.



La crisis financiera del Hospital de Granada se une al de los hospitales de los municipios de El Dorado, Fuentedeoro, Puerto Rico y San Carlos de Guaroa que se encuentra en riesgo financiero, y el Hospital Departamental de Villavicencio que está intervenido y el área de urgencias vive en emergencia funcional permanente por sobreocupación de pacientes.



Además, este año en Villavicencio las clínicas privadas Martha y Llanos cerraron sus puertas, la primera por la crisis financiera y la otra fue cerrada por la Secretaría de Salud del Meta por deficiencias en la prestación de los servicios.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1