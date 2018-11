La deficiente atención en salud también golpea al Ariari

En Puerto Rico, al sur del Meta, los ciudadanos se van a hacer filas al Hospital de la población desde la media noche para que los atiendan, allí, después de varias horas de espera reciben una atención básica porque no cuentan con el personal médico suficiente y la capacidad resolutiva para responder a los usuarios y si determina trasladarlo al Hospital Departamental de Granada, es muy complicado porque se encuentra saturado de pacientes.

El concejal José Pachón Páez, quien junto a delegados de los municipios de Vista Hermosa, Lejanías, Granada, Puerto Lleras, Puerto Rico y San Juan de Arama, crearon un Comité Prosalud del Ariari, revela este preocupante panorama de la atención de los usuarios de su población, la cual, dice, ocurre en todos los municipios de la región, en el departamento del Meta.



Al hospital de su municipio, que es nivel de atención 1, le adeudan 1.200 millones de pesos las empresas prestadoras de salud (EPS) y está a punto de ser intervenido, sostiene.



Inclusive, en el taller construyendo país que lideró el presidente Iván Duque en Villavicencio, el 29 de septiembre pasado, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, se comprometió a acompañar el plan de recuperación financiera de los hospitales de los municipios de El Dorado, Fuentedeoro, Puerto Rico y San Carlos de Guaroa (Meta) que se encuentra en riesgo, para que su recuperación sea mucho más rápida.



Hasta el momento esa solución no ha llegado al Hospital de Puerto Rico y la crisis de atención se acrecentó en las últimas semanas por el cierre de las clínicas Martha y Llanos, en Villavicencio, que hoy tienen el área de urgencias del Hospital Departamental de Villavicencio con una sobrepoblación del 250 por ciento.



Eso provocó que los pacientes de la región del Ariari, que generalmente eran trasladados a Villavicencio, ahora los trasladen al de Granada, que también se encuentra saturado y “con un déficit fiscal de 47.000 millones de pesos”, según el concejal Pachón Páez.



El integrante del Comité Prosalud del Ariari sostiene que se han hecho dos reuniones el 28 de octubre, en Granada y el 29 de octubre en los que se han hecho acuerdos con la administración departamental, “pero las reuniones no surgen efecto por la ausencia de la gobernadora, Marcela Amaya”.



Agrega que “hay indiferencia y falta de voluntad de la mandataria por atender la crisis de la salud en el sur del departamento del Meta”.



Al respecto, el asesor del despacho de la gobernadora en temas de salud, René Abello, expresó que “Lo que ellos llaman falta de voluntad es que la Gobernadora no ha tenido agenda disponible para realizar una reunión que ellos propusieron con la gerente del hospital de Granada”.



Los demás temas que plantean están siendo objeto de acciones de coordinación como el fortalecimiento de la ESE Solución Salud, la adición de recursos al presupuesto del hospital de Granada, en el que el Consejo Departamental de Política Fiscal (Confis), aprobó en sesión extraordinaria trasladar la suma de 4.466 millones de pesos al centro asistencial.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1