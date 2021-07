Gobierno contempla implementar 'pasaporte de vacunación' contra covid

El Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando en Colombia y este viernes 23 de julio se habilitó la opción para que personas que tienen entre 30 y 34 años puedan recibir su dosis contra el covid-19.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, con corte al 22 de julio de 2021, más de 24 millones de colombianos han recibido al menos la primera dosis de algún biológico contra el SARS-CoV-2, de los cuales más de 10 millones ya tiene un esquema de vacunación completo.



Este viernes el ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó, en dialogo con 'Blu Radio', que se está evaluando la opción de implementar un 'pasaporte biológico' o de vacunación contra el covid-19 en caso de que se evidencie que muchos colombianos se rehúsan a recibir la vacuna.



“La vacunación es de interés general, prima el interés general sobre el individual, de manera que hay una obligación de vacunarse y proteger a los demás del contagio. Si no hay una cobertura aceptable de vacunación, realmente el Gobierno podría tomar medidas de restricción a algunos espacios y actividades a personas que no se han vacunado”, aseguró el ministro.



Se está verificando primero el nivel de acceso de los grupos poblacionales a la vacuna. Foto: Ishara S. Kodikara

Del mismo modo lo hizo el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz, en dialogo con 'W Radio', indicando que el Gobierno está monitoreando las decisiones que se están adoptando en otros países, como Israel o Francia.



“Allí se adoptó la medida que, para el ingreso a establecimientos, como restaurantes, bares o espectáculos públicos masivos, se debe contar con el pasaporte biológico. Lo estamos evaluando”, señaló.



Por su parte, Ruiz dijo que en el proceso de evaluación de esta medida se está verificando primero el nivel de acceso de los grupos poblacionales a la vacuna.



A su vez, dijo que se están contemplado medidas para evitar que se falsifique el carné de vacunación, por eso la idea sería tener un mecanismo electrónico para que cuando “uno llegue a un lugar pueda demostrar que ha sido vacunado, más allá de mostrar un carné de papel”.



Este tema ya había sido tocado antes por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aseguró que se está estudiando la idea de permitir el ingreso a los estadios de la capital de Valle solo de individuos que tengan un esquema de vacunación completa.



"Me interesa que el estadio se abra. Lo que vamos a hacer es abrirlo para los que estén vacunados, para quien tenga el carné, para incentivar igualmente la vacuna”, dijo el mandatario, según citó 'Noticias Caracol'.



Incentivo para vacunación

En agosto arrancaría la vacunación para toda la población, según aseguró el Ministerio de Salud.



Por eso, otro tema de conversación que ha comenzado a darse en el país es el de la implementación de incentivos para que las personas se vacunen masivamente cuando ya no hayan restricciones para la aplicación de biológicos.



“Estamos evaluando con el sector privado y con la misma Función Pública la generación de incentivos, ya vimos en el pasado cómo en algunos países utilizaron inclusive regalos, bonos y otro tipo de cosas para incentivar este proceso”, dijo Víctor Muñoz a 'W Radio'.



Esta estrategia se ha implementado en Estados Unidos, donde gran parte de la población no se ha vacunado contra el covid-19 a pesar de que hay muchas dosis disponibles y ninguna restricción. Allí se da comida, tarjetas de regalo, dinero y hasta becas universitarias para las personas que se vacunen.



