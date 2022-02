Este jueves 24 de febrero del 2022, el Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte sobre la pandemia en el país, el cual da cuenta de 2.249 nuevos casos y 57 fallecidos.



Además, informó que se procesaron 35.082 pruebas (13.569 de PCR y 21.513 de antígenos).



(Le puede interesar: Se extiende la emergencia sanitaria por covid-19 hasta el 30 de abril)

(No deje de leer: El 60 % de los municipios de Colombia deberá seguir con tapabocas)



En el país, a la fecha, se han procesado 33.085.533 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 6.056.556 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia, en marzo de 2020.



(Además lea: Regaño a Alcaldía por no entregar cuerpo de indígena que no murió por covid)



Por otro lado, el reporte da cuenta de 57 fallecimientos más por el virus. Con esta actualización, la cifra total de muertos en Colombia asciende a 138.421.



(También lea: Los municipios de Cundinamarca donde ya no es obligatorio el tapabocas)



En las últimas 24 horas, además, se reportaron 3.375 pacientes recuperados. Así, ya son 5.880.718 los pacientes que a la fecha han superado el covid-19 en el país.



En total, son 15.938 los casos que se mantienen activos en Colombia, cifra que también va a la baja, tras la reportada este miércoles que fue de 17.173.

#ReporteCOVID19 24 de febrero:



3.375 recuperados

2.249 nuevos casos

57 Fallecidos



Muestras: 35.082

PCR: 13.569

Antígeno: 21.513



Total:



5.880.718 recuperados

6.056.556 casos

138.421 fallecidos

33.085.533 muestras procesadas

15.938 activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/iHVlJ5ROQ5 — MinSaludCol (@MinSaludCol) February 24, 2022

¿Cómo va el Plan Nacional de Vacunación?

En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, la autoridad sanitaria informó que, con corte a las 11:59 p. m. de este 22 de febrero, en el país se han aplicado 76.557.520 dosis de la vacuna contra el covid-19. De esa cifra, 35.110.146 corresponden a primera dosis; 27.209.545, a segunda dosis; 8.128.813, a dosis de refuerzo, y 6.109.016 son de la vacuna de una sola dosis.



(Le recomendamos leer: Así funciona la eliminación del tapabocas en espacios abiertos)



En Colombia, 33.318.561 personas ya tienen el esquema de vacunación completo.

Lo invitamos también a leer estas noticias:

- Mueren 21 disidentes en operación de Ejército, entre ellos 'Arturo'



- En Girardot, un hombre mató de una patada a su mejor amigo



- Se escapó feminicida condenado a 29 años de cárcel



- Comité del Paro suspende las movilizaciones del 3 de marzo



ELTIEMPO.COM