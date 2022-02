Este miércoles 23 de febrero del 2022, el Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte sobre la pandemia en el país, el cual da cuenta de 2.181 nuevos casos y 79 fallecidos, frente a los 2.174 casos y 80 muertes registradas este martes

.

Además, registró que se procesaron 34.171 pruebas (12.729 de PCR y 21.442 de antígenos).



Estas cifras siguen marcando la tendencia de una disminución en los casos de contagios en los últimos días. El ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró que el cuarto pico en Colombia ya está en bajada en términos de casos, "pero seguramente solo hasta la tercera semana de marzo estaremos llegando al nivel mínimo”.



De hecho, Ruiz explicó este miércoles a través de su cuenta de Twitter que "la decisión de eliminación del uso de tapabocas ligada a la cobertura del 70 % en esquemas completos se había tomado por el Comité Asesor desde hace dos semanas y se logró concretar hoy. La medida se aplica para 451 municipios gracias al gran avance del Plan Nacional de Vacunación".



En el país, a la fecha, se han procesado 33.050.451 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 6.054.307 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia, en marzo de 2020.



Por otro lado, el reporte da cuenta de 79 fallecimientos más por el virus. Con esta actualización, la cifra total de muertos en Colombia asciende a 138.364.



En las últimas 24 horas, además, se reportaron 2.899 pacientes recuperados. Así, ya son 5.877.343 los pacientes que a la fecha han superado el covid-19 en el país.



En total, son 17.173 los casos que se mantienen activos en Colombia, cifra que también va a la baja, tras la reportada este martes que fue de 18.022.

¿Cómo va el Plan Nacional de Vacunación?

En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, la autoridad sanitaria informó que, con corte a las 11:59 p. m. de este 21 de febrero, en el país se han aplicado 76.367.277 dosis de la vacuna contra el covid-19. De esa cifra, 36.090.765 corresponden a primera dosis; 27.164.906, a segunda dosis; 8.015.694, a dosis de refuerzo, y 6.095.912 son de la vacuna de una sola dosis.



En Colombia, 33.260.818 personas ya tienen el esquema de vacunación completo.

