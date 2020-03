Primeros casos de coronavirus en Santa Marta generan caos 

En Santa Marta desde que se conocieron los dos primeros casos de coronavirus confirmados por el Ministerio de Salud, la angustia se apoderó de miles de habitantes. Durante este fin de semana los almacenes de cadena, plazas de mercado y graneros recibieron a una cantidad inusual de gente.​

A pesar del llamado a la calma de las autoridades, las personas llegaron masivamente los puntos. El Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con el visto bueno del Gobierno Nacional, decretó de manera anticipada la cuarentena obligatoria en todo el departamento a partir del sábado a las 2 de la tarde.



La medida generó confusión entre los ciudadanos, quienes a partir del anuncio gubernamental salieron desesperados a abastecerse. Hasta este domingo el descontrol fue grande. Hombres y mujeres, incluyendo adultos mayores, se aglomeraron en largas filas, en las cuales rompían todos los protocolos de sanidad.



En muchos lugares se hizo necesaria la presencia de la Policía para evitar desmanes por parte la gente que buscaba entrar a la fuerza a los supermercados sin respetar su turno.



Este domingo el Mercado Público amaneció atiborrado de compradores desesperados que se exponían al contacto directo entre sí, e incluso protagonizaron enfrentamientos.



La presencia de la Policía fue insuficiente para persuadir a miles de personas, que siguen sin entender que la cuarentena decretada no se restringe la compra de alimentos en cualquier momento del día.



Debido a estas congestiones que se han presentado en las últimas horas en las tiendas, supermercados y centrales de abasto de la ciudad de Santa Marta, la Secretaría de Desarrollo Económico, en cabeza de Isis Navarro, aclaró las medidas y excepciones que cobija las recientes medidas decretadas por la Alcaldía Distrital, el Gobierno Departamental y la Presidencia de la República. Indicó que la medida de cuarentena no cobija a los establecimientos que brindan los servicios de abastecimiento de alimentos.



No obstante se recomienda que las personas que estén presentando algún tipo de sintomatología asociada al coronavirus, guarde aislamiento total y evite estar en contacto con más personas.



ROGER URIELES​