Gobernador guajiro pide levantar intervención en salud por covid - 19

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, solicitó formalmente al Gobierno Nacional la sustitución de la medida de asunción temporal de competencias del sector salud, durante el período de la emergencia que se vive por el covid-19. El departamento se encuentra intervenido hace tres años debido a los altos niveles de corrupción, y por esta razón varios interventores manejan los recursos que le corresponden a salud, educación y agua potable.

Bajo la coyuntura del coronavirus el interventor señala que se requieren 40 mil millones de pesos, con los que se rehabilitaría el sistema de salud para hacer frente a la pandemia. El artículo 27 del decreto 538 del 12 de abril del 2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, permitiría lo pedido por el mandatario departamental.



“Hoy lamentablemente después de tener varias semanas de esta emergencia el ministerio no ha destinado recursos para mejorar la red de salud y la red hospitalaria, todo se ha venido realizando con recursos propios de la gobernación y de las distintas alcaldías. Por esta razón consideramos que no podemos seguir esperando porque lo que estamos poniendo en riesgo es la vida de los guajiros”, indicó Roys tras tomar la decisión.



El mandatario analizó en un consejo de gobierno los beneficios y aspectos desfavorables de dicha decisión, así como los puntos de vista de diversos sectores. “No solicitarlo es exponer a este departamento que ya lleva tres años intervenido a seguir atado de mano a decisiones del ministerio, a decisiones que no le competen a la administración departamental en un momento tan crítico como el que enfrentamos hoy donde necesitamos acción e inversión”, sostuvo Roys.



A partir de esta solicitud tendrá la competencia completa para tomar las acciones necesarias, así como la consecución de los recursos junto con los alcaldes para ampliar la capacidad hospitalaria de cuidados intensivos e intermedios que es lo más critico, para poder tener sitios exclusivos para la atención del coronavirus. De igual manera, le corresponderá la protección de los médicos con equipos de bioseguridad y el pago de salarios.



El panorama en el departamento para brindar atención por covid-19 no es esperanzador con menos de 200 camas disponibles, solo tres hospitales de segundo nivel estarían en condiciones de afrontar de forma precaria dicha pandemia: Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar.



Actualmente, La Guajira cuenta con 543 camas para adultos, de las cuales 424 están ocupadas. Para pediatría existen 303 camas (272 ocupadas). En UCI con ventilador y monitor se tienen 113 camas, 90 de ellas en uso; mientras que sin ventilador y monitor se cuenta con 62 (49 ocupadas) y en zona de aislamiento se tienen 18 (16 disponibles).



El único apoyo nacional recibido hasta el momento son unas ayudas humanitarias del Ministerio del Interior. Por esta razón, la Gobernación aspira a obtener recursos, haciendo uso de las herramientas brindadas por el gobierno, que permiten liberar recursos con la cancelación de proyectos de infraestructura aprobados y sin adjudicar.



“Muchos sectores y municipios tenían la expectativa de que les iba a llegar una calle, un parque, pero no lo van a ver este año. Vamos a tener todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero no vamos a tener tiempo para registrar los muertos que nos podría generar el coronavirus”, puntualizó el gobernador.



La decisión se logró luego de una serie de gestiones para la suspensión temporal del Conpes 3984 de 2020, buscando así la ejecución de los recursos para enfrentar la pandemia. La gestión fue realizada por los congresistas guajiros Alfredo Deluque y María Cristina Soto.



Sobre esta decisión, Deluque, aseguró que ya ha pasado más de un mes y el Gobierno no ha respondido por los 40 mil millones de pesos que se requieren para el plan de acción para la ejecución del Covid-19 en La Guajira, presentado por la interventoría y le va tocar colocarlos al departamento.



“Lo mejor es que el gobernador reasuma estas funciones, lo ejecute y no unos terceros que no están en capacidad en estos momentos y que esto no sea mientras dure la emergencia, si no definitivo, no tiene sentido que nos devuelvan la intervención en condiciones difíciles y en condiciones normales nos digan que no somos capaces”, afirmó Deluque.



ELIANA MEJÍA