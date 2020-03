Alerta de coronavirus sorprendió al Cesar con las manos abajo

A pesar de que en el Cesar, no se han registrado casos de coronavirus o covid-19, los profesionales del sector de la salud, se mostraron preocupados frente a la falta de infraestructura hospitalaria que tiene el departamento. La falta de dotación de implementos médicos para atender una posible emergencia es gigantesca.

“En estos momentos el hospital Rosario Pumarejo de López, no tiene insumos para realizar estudios de sangre de esta naturaleza, es clara la ausencia de elementos de protección para los trabajadores de la salud frente al desarrollo de esta enfermedad y eso nos tiene intranquilos” aseguró un médico que labora en este centro hospitalario, quien pidió omitir su nombre.



Por otra parte, advirtió el galeno, que a la fecha, no existe una articulación para la atención de los posibles casos, lo cual podría generar traumatismo a la hora de que los pacientes sean remitidos.



“Ya de por sí, las clínicas y centros hospitalarios que tenemos son pocas. En estos momentos todas están colapsadas atendiendo las emergencias diarias, ahora, como será frente a un caso de esta naturaleza. Además, hasta ahora no hemos recibido directrices ni capacitación alguna para este tipo de eventualidades. La mayoría de las salas de urgencias son atendidos por médicos generales, pero, se requiere además, infectólogos, neumólogos, en el caso de Valledupar, sólo tenemos cuatro: dos neumólogos para adultos y dos neumólogos pediatra, insuficientes para un diagnóstico oportuno”, añadió.



Frente a este panorama, el gobernador del Cesar y la alcaldía de Valledupar, anunciaron que desarrollarán a partir de esta semana un plan de contingencia para minimizar el impacto y los posibles riesgos que puedan presentarse, el cual consta de varias líneas principales, basadas inicialmente, en el mejoramiento de la red pública y privada, disponibilidad de camas exclusivas para atender a los posibles contagiados en los centros de hospitalarios, el control fitosanitario a cargo de las secretarías de gobierno y de salud, incremento de planes de salud en los centros carcelarios, la instalación de mesas de crisis donde se realizará seguimiento al comportamiento del virus en la ciudad.



“La prioridad es cumplir todas las medidas expedidas por el gobierno nacional. Por otro lado, se implementarán más recursos humanos y económicos, y colaboración con las entidades para hacer frente a la epidemia. Lo más importante que se necesita es la conscientización de la ciudadanía sobre el aislamiento social y el autocuidado siguiendo las recomendaciones emitidas por el ministerio de salud” precisó el alcalde de Valledupar, José Guillermo Castro.



En esta misma dirección, se empezó a conformar un Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) que deberá atender las emergencias y desplazamientos masivos. “Este equipo estará integrado por cerca de 30 funcionarios dispuestos a través de unas líneas de atención principalmente en las tomas de las muestras en los casos que exista de contagio con coronavirus. Por otro lado, tomaremos carta en el asunto para facilitar todos los insumos que necesiten los centros hospitalarios y los elementos de protección para los médicos que atenderán esta emergencia” afirmó el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.



LUDYS OVALLE JÁCOME