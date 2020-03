El cierre de fronteras afectó a 2.000 personas en La Guajira

Presos, así dicen sentirse los habitantes del corregimiento de Paraguachón, en La Guajira, zona de frontera con Venezuela, tras el cierre ordenado por el Gobierno Nacional desde este sábado para evitar la propagación del covid-19.



La medida no fue adoptada en el límite fronterizo, sino a la altura del puente sobre el río Paraguachón, que divide a la población en dos y que se constituye en paso obligado para los cerca de 2.000 moradores hacia distintos sectores.

Son integrantes de la fuerza pública que no conocen a los habitantes y les niegan la entrada rotundamente FACEBOOK

TWITTER

“Prácticamente estamos presos acá, porque para salir es un problema”, afirmó Ricci Deluque, dirigente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de esta localidad, tras denunciar el incidente que se registró cuando un adulto mayor residente en el barrio San Martín intentaba regresar a su casa y no se lo permitieron las autoridades.



“Lo trataron mal, lo montaron en la tanqueta y la gente de acá tuvo que alterarse. Son integrantes de la fuerza pública que no conocen a los habitantes y les niegan la entrada rotundamente. No se justifica que uno vaya para su casa y le digan que no”.



De igual forma, señala que ella misma fue objeto de esa represión, luego de que no la dejaran cruzar el puente para trasladarse a Maicao a realizar una diligencia, “alguien de Migración me dijo: para allá no pasas y no pude pasar. Le dije que era la presidenta de la JAC y me respondió: no tiene pases para Maicao y no vas”.



Deluque señala, además, que la prevención debió comenzar con darle charlas a la comunidad y socializar las medidas de prevención desde el límite fronterizo, ya que como se está haciendo no hay ningún tipo de control.



“Controlan ahí y la gente está pasando por debajo del puente, entonces no están haciendo ninguna gracia. Así no se sabe que personas van o no van enfermas, el control necesitaban hacerlo es a la entrada”, indicó Deluque.



De igual forma, denuncia los problemas para la salud pública que puede generar la aglomeración de personas a la altura del puente de lado y lado pidiendo paso.



Sobre la ubicación de este punto de control el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, aseguró que es una determinación tomada por el Gobierno Nacional y el tema será analizado en consejo de Gobierno, para ver si se puede o no reubicar teniendo en cuenta que el puente está lejos de la línea fronteriza.



Frente a la situación de emergencia que vive el país por la presencia del coronavirus, Deluque pide a las autoridades la habilitación del puesto de salud de esta población que se encuentra cerrado, lo que permitirá brindar una atención inmediata de ser necesario.



ELIANA MEJÍA

Para EL TIEMPO

RIOHACHA