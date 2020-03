Córdoba, con toque de queda para evitar propagación del coronavirus

Toque de queda entre las 7:00 p. m. y hasta las 6:00 a. m. en todo el territorio cordobés, a partir de este lunes 16 de marzo y de manera indefinida, ordenó el gobernador Orlando Benítez Mora, como forma de evitar la propagación del virus covid - 19.



La decisión fue tomada por el mandatario departamental basado en las disposiciones que ordenó el Gobierno nacional y que establece situaciones excepcionales como la que atraviesa el país a raíz del contagio de varias personas con la enfermedad. Benítez, dijo que se busca evitar la aglomeración de personas en cualquier lugar donde exista el riesgo de contraer el virus. También aclaró que en Córdoba no se ha detectado un solo caso de coronavirus.

Los organismos de la Fuerza Pública se encargarán de controlar el cumplimiento de la norma. No cumplir con la orden conlleva amonestaciones y requerimientos de la autoridad basados en el Código Nacional de Policía.



Solo se podrá circular con excepciones concedidas por las autoridades. Las estaciones y comandos de Policía, con las administraciones locales en los municipios, harán las debidas coordinaciones.



En el caso de que menores de edad se encuentren después de la hora establecida en las calles se les aplicará un protocolo diferente. Esto quiere decir que no serán llevados a los Centros de Traslado de Protección, sino que serán dirigidos al Icbf y si son encontrados con un mayor de edad, se hará un análisis de las razones que llevaron a tener al menor de edad fuera de la casa tras conocerse la medida.



El anuncio de la medida se hizo tras un consejo extraordinario de gobierno departamental al que también asistió el alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia y su equipo de gobierno, con el fin de implementar de manera coordinadas las acciones.

Dentro del paquete de medidas también está la prohibición de todo tipo de espectáculos y festividades; así como el cierre de todos los escenarios deportivos. “Lo ideal es que el coronavirus no toque suelo cordobés, pero es inminente la llegada a este rincón del país, pero lo importante es evitar su propagación y con el apoyo ciudadano hacerle frente a la pandemia y aislar los casos para evitar contagio”, dijo Orlando Benítez, durante su declaración ante los medios.



Reconoce que la expansión del virus solo será una grave amenaza para la región, si la ciudadanía pone en práctica los protocolos de aseo personal, evitar estar en grandes concentraciones, lavado de manos permanente, aislar por prevención a los que tengan cuadros gripales, usar tapabocas, entre otras medidas.



Para ello, se ha adoptado medidas que, aunque suenen extremas son necesarias para proteger la vida de las personas, especialmente los más vulnerables, en este caso los adultos mayores, explicó el gobernante.



Los científicos de la Universidad de Córdoba han expresado que el virus en Colombia ha crecido un 62% y que, por lo cual, al terminar el mes podría superar los 400 casos.

Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba aseguró que desde el Centro de Investigaciones Biológicas del Trópico se podrían identificar o descartar casos de Covid-19 en 24 horas. Este es el único laboratorio en el departamento de Córdoba con capacidad de prestar este servicio.



GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ