El programa Quindío bilingüe está bajo la lupa de la Contraloría

Por los bajos niveles de ejecución a pocos meses de finalizar el periodo de los actuales mandatarios, la Contraloría General de la República investigará los proyectos ‘Quindío bilingüe y competitivo’ y el ‘Esquema de Ordenamiento Territorial de Salento’.

Según los hallazgos de la Contraloría, Quindío bilingüe y competitivo tiene asignados $15 mil 411 millones y tiene como objetivo mejorar el nivel de inglés de más de 36 mil estudiantes de las 54 instituciones educativas públicas del departamento.



No obstante, a la fecha este proyecto presenta un avance en su ejecución del 22.76 % y las metas programadas no han sido cumplidas dentro de los tiempos programados.



El contralor delegado sectorial, Javier Tobón, explicó que la Contraloría no solo realiza procesos sancionatorios, sino que también acompaña a la ciudadanía para destrabar proyectos de interés social y económico.



“La Contraloría escogió estos dos proyectos en busca de compromisos para poder avanzar. De un banco de proyectos que tiene la Contraloría, venimos a revisar estos dos y habrá compromiso o habrá auditoria’. Estamos vigilando que se usen adecuadamente y dentro de los términos”, dijo el funcionario durante la audiencia.



El programa, que es financiado con recursos de regalías por parte de la Gobernación del Quindío, además cuenta con la participación de la Universidad del Quindío como aliado estratégico. También participan 1.109 docentes del Quindío que se capacitan en inglés para luego transmitir sus conocimientos a los menores.



El asesor jurídico de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Quindío, Gustavo Adolfo García, explicó que las dificultades se han presentado con la adquisición de unos cajoneros para almacenar el material pedagógico pues “el Ministerio de Educación tiene unos requisitos y no los hemos podido conseguir así, lo que nos ha aumentado el precio. Y la otra dificultad ha sido con la contratación de los docentes nativos pues se debe contratar una entidad que tenga experiencia para ingresar a los nativos bajo las normas legales y esto ha excedido el presupuesto”.



García señaló que a la fecha se han comprometido 3.070 millones de pesos de los 15.411 adjudicados. El lunes se comprometieron unos 4.000 millones de pesos más para continuar con el proyecto.



Por otro lado, el proyecto de revisión general y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Salento, que beneficiará a más de 7.247 habitantes del municipio, no ha avanzado debido a los trámites con los distintos actores que intervienen en su realización, no se ha permitido que se cumpla el cronograma establecido que debería terminar en octubre de este año.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA​