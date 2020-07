Los elefantes blancos del Eje Cafetero según la Contraloría

Tres obras que desde hace años están detenidas en Quindío y un proyecto en Caldas que también lleva años de retrasos, fueron catalogadas en una reciente visita por el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, como los ‘elefantes blancos’ del Eje Cafetero.



Para la Contraloría General de la República se han invertido recursos por más de $4.999 millones en el Centro Cultural y Turístico de la Estación en Armenia, sin contar los dineros invertidos en una de las obras financiadas con recursos de valorización y que también está situada en inmediaciones de este mismo sitio.

“No está hecha, está abandonada. Ya se han destinado miles de millones por valorización a los distintos contratistas, en anticipos, y no vemos avance de obra, por lo cual hemos emprendido la tarea de abrir indagaciones para identificar esos contratistas y los incumplimientos que tienen y a la vez abrir los procesos correspondientes para salvaguardar los recursos de los quindianos”, dijo Córdoba.



Este proyecto turístico ha tenido decenas de tropiezos y está ubicado en la antigua estación del ferrocarril de Armenia. Fue impulsado por varios alcaldes entre 2013 y 2020, incluso por el actual alcalde José Manuel Ríos, quien buscaba terminarlo en su administración pero el mandatario está suspendido por estos días por la Procuraduría.



Las obras en este lugar fueron suspendidas desde finales de 2015 por el Ministerio de Cultura pues la Alcaldía no tuvo en cuenta el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) de la estación, que es un bien declarado como patrimonio de la Nación.



Las labores de excavación en este predio le habrían costado al municipio más de $2.500 millones y sin embargo, este terreno quedó expuesto pues nunca taparon las fosas que se cavaron allí. “Fue una donación de un lote desde 1998 y la idea con Fontur es desarrollar un proyecto de $5.500 millones para ver otro parque temático sobre la cultura cafetera. Ya se han entregado recursos a los contratistas y no se ha avanzado en nada. Da grima y tristeza”, agregó el contralor.



El otro ‘elefante blanco’, según la Contraloría, es el Parque Tolrá, en Buenavista y cuyos recursos invertidos han sido más de $2.512 millones. El teleférico fue inaugurado en 2008 como parte de un atractivo turístico del Quindío, y buscaba reactivar el turismo en este municipio, sin embargo este sitio también está abandonado y su atracción más importante: el sistema de transporte por cable no es usado y ni siquiera cuenta con los permisos necesarios para operar como la licencia del Ministerio de Transporte.



“Hicimos un recorrido por todo el Eje Cafetero para ver los ‘elefantes blancos’ en la región y mirar cómo con nuestro programa de control fiscal participativo Compromiso Colombia, podemos hacer que estos proyectos salgan adelante”, dijo Córdoba.

Córdoba hizo un recorrido por el proyecto del Aeropuerto del Café, y dijo que viene haciéndole seguimiento permanente con el fin de que se reactive pues completa 121 meses de retraso.



“Esperamos que este 9 de julio salga la licitación para la segunda fiducia que deben entregar de cara a empezar las obras en ese fideicomiso y luego que el 15 de octubre esté lista también la licitación para empezar obra en enero del próximo año. En este Aeropuerto habrá una inversión de alrededor de 400 mil millones. Y esperamos que de julio a octubre haya cierre financiero de este proyecto de más de 250 mil millones”, explicó el Contralor.



En su visita a Pereira, el funcionario visitó los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de ese municipio y aseguró que “tenemos al equipo de la Contraloría muy pendiente de que estas entregas del PAE se hagan muy bien”, agregó Córdoba.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA