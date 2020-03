El sector de la construcción en Pereira ve un ‘positivo’ 2020

La economía en Pereira cada vez más se dinamiza por medio de los servicios y el comercio. Pero, también la construcción de vivienda busca seguir sobresaliendo, así lo indicó Víctor Baza Tafur, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Risaralda.

Baza enfatizó que ante el aumento de los costos en la construcción, es prioridad y necesario para el sector productivo y empresarial, realizar una hoja de ruta con diversas estrategias como revisar el antiguo Plan de Ordenamiento Territorial (Pot), la planificación urbana y regional.



Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a septiembre de 2019, el índice de costos de construcción en Pereira presentó una variación anual de 3,9 %, en comparación con septiembre de 2018.



El gerente de Camacol añadió: “Con lo que respecta al mercado inmobiliario ha mantenido una tendencia favorable en lo que respecta en ventas, lo que se licitó o se dieron permisos a proyectos, es favorable. Pero, lo que respecta a nuevos proyectos tienen una tendencia a la baja, es decir, antes que entrará en vigencia el acuerdo 035 de la Ley de 2016, que ha frenado el desarrollo, no solo para vivienda nueva. Tenemos positivismo que la situación cambie con esta nueva administración”.



Las casas campestres son muy comunes en el Eje Cafetero, y los apartamentos no VIS (Vivienda de Interés Social). Empresarios como Rafael Álvarez, presidente de IC Constructora, reconoció el positivismo que en Pereira se hagan las gestiones para llegar a la ciudad, específicamente en el mercado inmobiliario de casas campestres en Pereira, como lo es con Gaia, un proyecto que generaría más de 75 empleos de forma directa y con una inversión de unos $21.000 millones y se construirá en el 2021.



“Impactar en Pereira, en el sector de Cerritos es poder llevarle a la persona naturaleza, paisaje e impulsar el turismo en esta zona cafetera. Además, no podemos desconocer la buena ubicación estratégica que tiene Risaralda respecto a Bogotá y el suroccidente”, relató Álvarez.



Cabe resaltar que Baza expresó e hizo un llamado al sector público, privado y academia a pensar cómo se puede mitigar el tiempo en tramitología y trazar una hoja de ruta, para que los empresarios y constructoras no desistan en invertir en la ciudad. "El empresario extranjero o nacional sí quiere invertir en Pereira, pero, los procesos son largos”, acuñó.



NATALIA CHAVERRIA

PARA EL TIEMPO PEREIRA​