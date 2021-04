Isla Múcura, paraíso al que no ha llegado el covid, espera a viajeros

Isla Múcura, en el archipiélago de San Bernardo, es uno de los lugares más bellos de Colombia. Todo un paraíso de aguas cristalinas, pintadas con todos los tonos del verde y el azul, que también bañan a las islas vecinas: Tintipán y Santa Cruz del Islote

.

Este archipiélago, perteneciente al departamento de Bolívar, ostenta toda la belleza y la biodiversidad propia de un santuario natural: playas de arena dorada y arrecifes muy bien conservados que se pueden apreciar en jornadas de buceo o careteo; no en vano, pertenece al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

Es el lugar perfecto para descansar en el caribe colombiano y un destino al que, por fortuna, no ha llegado el covid 19

.

“Tenemos espacios amplios y generosamente ventilados, y no somos un destino masivo”, afirmó Alejandro Alzate, gerente del hotel Punta Faro, ubicado en Isla Múcura y líder comunitario de la región. Y destacó que las cerca de mil familias del archipiélago viven fundamentalmente del turismo: trabajan en hoteles, hostales, restaurantes, transportes, oficios varios y ventas de artesanías, debido a la ausencia de otras fuentes de empleo y generación de ingresos. Aunque son muchas las familias que siguen viviendo de la pesca.



“Hemos sido muy bendecidos porque no hemos tenido casos reportados de coronavirus. Creemos que los hoteles tienen protocolos muy bien implementados y están totalmente al aire libre y por eso se permite esa seguridad. No hay confinamiento en sitios cerrados. Si el virus llegó, se fue y no hizo daño gracias a Dios”, añadió Alzate, también director de la fundación 'Sueños de Mar,' que trabaja en beneficio de la comunidad en temas de intervención social como emprendimientos, aprendizaje de idiomas y educación ambiental.



Junto con Parques Naturales Nacionales, 'Sueños de Mar' desarrolla un proyecto de monitoreo de tortugas marinas: una especie en riesgo de extinción, pues ha sido perseguida por su carne y por su concha de carey. Esa iniciativa la desarrollan puntualmente con los niños.

Panorámica de Tintipán. Esta isla, al igual que todo el archipiélago de San Bernardo, ostenta aguas cristalinas pintadas de todos los tonos del verde y el azul. Foto: Cortesía: Hotel Punta Faro

Isla Múcura es un destino para todos los gustos y bolsillos. Hay hoteles exclusivos y unos más económicos, y hostales atendidos por la comunidad raizal. Eso lo explica Jorge Hernando Moreno Sotomayor, de 34 años y vicepresidente del Consejo Comunitario de Isla Múcura. Es un pescador que ha encontrado, en el turismo, una forma de sustento para su familia. Su casa, en la que vive con su mamá Esther, su novia y sus hijos Santiago, Escarleth e Iván, la convirtió en un hostal llamado Nono (así le dicen a él).



Aunque antes del hostal, aclara, su madre alquilaba espacios de su terreno para los turistas que iban a acampar. Su servicio de alojamiento, mucho más económico, les permite a los visitantes conocer de cerca las tradiciones y la forma de vida de la comunidad raizal. “Y eso es lo que más les gusta, sobre todo a los extranjeros: vivir como nosotros vivimos”, dice.



Jorge Hernando lamenta que el archipiélago estuvo cerrado al turismo durante diez meses por cuenta de la crisis generada por el covid 19, pero agradece que nunca les faltó la comida y que fueron muchas las ayudas y mercados que les llegaron. Durante ese tiempo, sin visitantes, retomaron la agricultura y el oficio de la pesca.



“Aquí todos vivimos del turismo: los pescadores, los albañiles, los meseros, las camareras de los hoteles, las cocineras. Y otros tienen sus propios emprendimientos familiares, como cabañas que les alquilan a los turistas. Hemos logrado mejorar nuestra calidad de vida gracias al turismo en nuestras islas”, sigue el líder comunitario. No obstante, lamenta que la ausencia de turismo les ha pasado la cuenta de cobro por las deudas en bancos y otros compromisos económicos. “Vengan a visitarnos en este paraíso y, de paso, ayudan a una comunidad cuyo único sustento es el turismo”, añade.

¿Qué hacer en Isla Múcura?

Disfrutar del sol y de un mar de aguas cristalinas y tranquilas. Las playas de este archipiélago siempre han estado catalogadas entre las más bellas del caribe colombiano. Y por ser un área protegida por Parques Nacionales Naturales, permite actividades como buceo y careteo para contemplar todo ese colorido universo marino que habita en las profundidades del océano.



La isla Tintipán es el lugar ideal para el buceo y también para observar el plancton bioluminiscente: un espectáculo natural de miles de lucecitas blancas que brillan sobre el mar, en las noches.



A diez minutos en lancha queda Santa Cruz del Islote: uno de los lugares más densamente poblados del mundo, pues sus 1.200 habitantes conviven en apenas una hectárea de extensión. Un lugar que siempre ha llamado la atención de la prensa nacional e internacional, cautivada al saber de un lugar tan pequeño y en el que vive tanta gente.

Y en Punta Faro se pueden hacer recorridos en kayak en el mar; paseos en bicicleta, careteo y visitas a la comunidad raizal. También ofrecen cursos de buceo y excursiones a las islas cercanas..

La comunidad del archipiélago de San Bernardo recibe ayudas durante la pandemia. Foto: Cortesía: Hotel Punta Faro

¿Cómo llegar y dónde quedarse?

Aunque el archipiélago de San Bernardo le pertenece geográficamente a Bolívar, está más cerca del departamento de Sucre. Desde Tolú y Coveñas salen excursiones diarias que incluyen visita a las playas y almuerzo típico con pescado, pataconas y arroz con coco frito. Si desean quedarse varios días, deben resolver el tema del transporte con el hotel u hostal donde se van a hospedar. En el caso del hotel Punta Faro, los traslados se hacen desde y hacia Cartagena, en lanchas rápidas.

Informes:

Alojamiento con la comunidad. Hostal Nono. Teléfono: 3016946774

Hotel Punta Faro: www.puntafaro.com

Hotel Isla Múcura: www.hotelislamucura.com

Hostal Casa en el Agua: www.casaenelagua.com

Hostal Estrella de Mar: www.facebook.com/estrelladelmartintipan