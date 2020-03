Concejales afirman que llegó la oportunidad de salvar a Emcali

Aunque los males de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) son de vieja data, se está ante una oportunidad histórica de salvarla.

Al finalizar la reunión de la Comisión de Entidades Descentralizadas del Concejo de Cali, con el gerente general (encargado) de Emcali y secretario de Gobierno de la Alcaldía, Jesús Darío González y los gerentes de las unidades estratégicas de Acueducto, Energía y Telecomunicaciones, para analizar la situación financiera de la empresa, esa fue una de las conclusiones principales.



La otra conclusión de la reunión con el gerente (e) de Emcali -que ya había sido citado en dos ocasiones a la plenaria del Concejo y no asistió- es que es hora de que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, acabe la interinidad y nombre un gerente titular ya que González “debe concentrarse en el liderazgo de la discusión del Plan de Desarrollo”.



Algunos concejales, como Fernando Tamayo y Carlos Hernán Rodríguez, afirmaron que González no puede estar más tiempo en los dos cargos simultáneamente, porque cada uno de estos exige dedicación exclusiva y ya lleva 69 días repartiéndose entre los dos.



Al respecto, González respondió que él está comprometido al ciento por ciento con Cali y que de las 24 horas del día trabaja 22 y duerme dos.



El concejal Tamayo dijo que así el gerente (e) sea ‘Súper Chucho’ (por como llaman al funcionario) debe decidir con qué cargo se queda. González señaló que su permanencia en la gerencia depende del alcalde Ospina y que, por ahora estará en esta hasta el 8 de abril próximo, es decir, por tres meses.



Con relación a la ‘salud’ financiera de Emcali, González sostuvo que “la empresa mantiene una presencia importante en la ciudad región, que tiene unos indicadores de riesgo como todos los actores que se mueven en los servicios públicos, que es un campo regulado muy complejo. Pero tiene (Emcali) importantes resultados en la continuidad del servicio y muchos retos en la posibilidad de mejoramiento tanto en acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones”.



La concejal Ana Erazo recalcó que los problemas de las Empresas Municipales son “históricos y no se pueden resolver en tres meses, pero es la oportunidad, también histórica, de salvar la empresa”.



El concejal Tamayo indicó que coincide con la concejal Erazo, en que es la oportunidad histórica de salvar a Emcali, pero esta surge de “temas sensibles que no dan dilación”. Uno de estos, según el corporado, es que “en Emcali se manejan las tres velocidades del burro: lento, más lento y parado. La presentación de proyectos en el municipio se demora tres o cuatro meses, y en Emcali 8 ó 9 meses”.



El concejal Roberto Ortiz, señaló que la falta de un gerente en propiedad por tres meses “preocupa porque un barco no puede estar con un capitán interino. Me preocupa también las pérdidas por 100 mil millones de pesos anuales en el componente de Telecomunicaciones”.



El concejal Rodríguez subrayó que le preocupan los proyectos que se deben presentar al Gobierno por 135 mil millones de pesos y solo se ha formulado uno por 5 mil millones.

Proyecto suspendido

Durante su intervención en la Comisión de Entidades Descentralizadas del Concejo de Cali, la gerente de la unidad estratégica de Acueducto y Alcantarillado, Sandra Collazos, reveló que el proyecto de filtración en lecho del río, que hace unos años fue presentado por las Empresas Municipales de Cali (Emcali) como una realidad, está suspendido.



Según Collazos, cuando la nueva administración municipal se inició en enero, encontraron que el proyecto fue suspendido el 19 de diciembre del año pasado, porque uno de los contratistas estaba inhabilitado fiscalmente. “Actualmente estamos analizando el proyecto para poderlo sacar otra vez a la licitación, pero de manera abierta para que pueda participar cualquier proponente y no cerrado como se estaba haciendo”, afirmó la gerente.



El proyecto consiste en insertar unos filtros a unos 25 metros de profundidad debajo del lecho del río Cauca con el fin de obtener agua del mismo río que ha surtido un efecto de filtración natural por parte de su mismo lecho. Esto permitirá tomar el agua de la parte más baja del afluente y no de la superficie, con lo que se garantizará la operación continua de la planta de tratamiento y reducir los costos de potabilización del agua en un 60 por ciento.



Este proyecto es visto por la actual administración de Emcali como un piloto para el suministro futuro del agua.



Sin embargo, Collazos sostuvo que la mayor “fuente” del acueducto de Cali es la reducción de las pérdidas del líquido, que en este momento son del 53 por ciento, a través del Plan de Recuperación de Agua (PRA).



El gerente (e) de Emcali, Jesús González, complementó que en este componente el proyecto más importante es el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.