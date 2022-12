En este apartado se plantea el problema central de Colombia a partir de la necesidad de una profundización de la autonomía regional a partir de una recomprensión del territorio. Se evidencia la imposibilidad institucional desde un Estado Unitario Descentralizado para construir un proyecto de Nación desde las imágenes de las regiones.

El centro de gravedad del problema, después de hacer un recorrido histórico sobre la forma-Estado en Colombia, no sólo su génesis sino su devenir institucional, puede concentrarse en una relación de modernización liberal institucional, sin modernidad en la formación ciudadana. Este conflicto se expresa en la comprensión del territorio, a través de la imagen de Nación como proyecto histórico desde el centro territorial y de poder político hacia las periferias regionales y sus poderes de control clientelar subordinadas a las clases políticas nacionales. Así́, el déficit sin duda será́ siempre creciente, ello, debido a que la evidencia histórica muestra que los conflictos regionales que establecen una suerte de tejido o red de conflictos compuestos por una diversidad de subjetividades han sido relegados como dinámicas no nacionales y, por ende, no relevantes.



“El espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario, y también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia… el espacio es hoy un sistema de objetos cada vez más artificiales, poblado por sistemas de acciones igualmente imbuidos de artificialidad y cada vez más tendentes a fines extraños al lugar y sus habitantes... los sistemas de objetos y sistemas de acciones interactúan. Por un lado, los sistemas de objetos condicionan la forma en que se dan las acciones y, por otro lado, el sistema de acciones lleva a la creación de objetos nuevos o se realiza sobre objetos preexistentes. Así́ el espacio encuentra dinámica y se transforma” (Llanos, 2010).



En este orden de ideas, dicha recomposición política del territorio, advierte, la necesidad de autogestión de recursos, y fundamentalmente una mayor autonomía fiscal asumiendo que las regiones no sólo advierten conflictos particulares, sino medios de circulación de bienes y servicios en función de las dinámicas territoriales, nuevas subjetividades y, construcción de ciudadanías. Así las cosas, puede decirse, que la Constitución de 1991, si bien representó un avance en el proceso de establecer mecanismos de modernización con la necesaria construcción de ciudadanía a través de la participación, y asimismo, estableció los medios necesarios para la consolidación de dinámicas autónomas restringidas de carácter regional, también evidenció que las dinámicas regionales y sus conflictos sociales escapan con mucha más vertiginosidad a una administración centralizada desde un gobierno nacional de un Estado unitario.



Los modelos de desarrollo varían en relación a las condiciones geográficas, históricas y culturales de cada una de las regiones, al igual que los mecanismos de relacionamiento entre ellas, que constituyen una unidad nacional no únicamente fincada en la carta política sino en las historia y cultura compartidas desde la diversidad constitutiva de la imagen de la Nación.



Entonces, cabe la pena preguntarse si la constitución de 1991 es un momento histórico de transformación que abre paso a uno nuevo en el que los modelos federales pueden establecer una nueva relación de las instituciones con el ciudadano, una mayor interacción de éste en función de la consolidación de una agenda pública y, fundamentalmente una recomprensión del desarrollo armónico y del bienestar social desde la recomprensión del territorio, en últimas la transformación necesaria de las imágenes de nacionalidad en un proceso global cambiante, o mejor desglobal cambiante, en el que la acción política está fundada en el reconocimiento de la multiplicidad de expresiones de la vida humana.



¿Las crisis institucionales en los modelos de estado unitario descentralizado, como Colombia, que pierden gobernabilidad regional por aumento de esfuerzos institucionales en su pretensión aglutinadora, tienden a modelos neofederales en un plano de desglobalización?



PABLO JARAMILLO

Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos