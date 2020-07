El hospital San Isidro de Manizales se resiste a cerrar

El hospital San Isidro de Manizales es, junto con la red de puestos de salud de Assbasalud, las únicas IPS públicas de los manizaleños, y hoy, aunque con deudas millonarias y apenas el 20 por ciento de su infraestructura utilizada lucha por mantenerse a flote.



En abril pasado llegó un nuevo gerente que se encontró con contratos firmados a 10 años y unidades especializadas sin operar. Una reciente denuncia del concejal Christian Pérez volvió a poner sobre la mesa las dificultades por las que históricamente ha atravesado el hospital y los procesos administrativos que no han permitido que sea rentable.

"El hospital está saliendo a flote, no está como cuatro años atrás, pero fue utilizado para favorecer negocios de particulares, porque muchos de los servicios que brinda no los presta directamente, sino que están arrendados a otras entidades”, expresó el corporado, activista del sector salud desde hace 14 años.



Entre las situaciones que denunció Pérez hay un contrato que la entidad hizo en el 2018 con el Instituto Cardiológico y que lo comprometía hasta el 2030. “Según nuestros cálculos esa unidad operada directamente le dejaría entre $1.000 y $1.200 millones y el arrendamiento era de $400 millones; el hospital se llevaba lo menudo y aun así le debían seis meses", aseguró el concejal Pérez.

​

Ante la situación, el hospital, dirigido ahora por Iván Fernando Abasolo, lucha por salir adelante.



"Por fortuna logramos un proceso conciliatorio y ya nos entregaron la unidad de salud mental y esperamos en dos semanas empezar a operarla", precisó el gerente.



Abasolo reconoció, además, que sí encontró la ESE en una situación económica compleja, como una demanda de la Coopservigensa que comenzó en 970 millones y hoy ya asciende a 2.457 millones.



"Había cosas no rentables por ejemplo, aquí se hacía la consulta, pero los exámenes diagnósticos o cirugías, que es lo que deja mayores recursos, debíamos remitirlos a otras IPS al carecer de los servicios", dijo Abasolo.



Por ese motivo, la gerencia, de la mano de la Alcaldía, ha estado en proceso de adquirir nuevos equipos para rayos X, al igual que construir sus propios quirófanos.



"Algo positivo es que ya no solo tenemos contratos con EPS subsidiadas como Medimás y Asmetsalud, sino que otras del régimen contributivo y prepagadas han empezado a contratarnos, eso nos irá dando un respiro para salir adelante", apuntó.



Este hospital que anteriormente se dedica únicamente a la geriatría, ahora presta atención en 22 especialidades, espera reordenar las labores financieras y administrativas para seguir funcionando; entre los procesos a definir está lo que se hará con la unidad de pediatría que se inauguró en mayo del año pasado y que no funcionó más de una semana.



"Ahí faltó análisis, porque la pirámide poblacional se está invirtiendo, hay pocos nacimientos y, según lo que me informaron, nunca se movió. Ahora tendremos que pensar qué hacer con ella, porque como hizo en alianza con la Universidad de Manizales no podemos tomar decisiones solos", explicó Abasolo.



Entre los planes también está la construcción de una Unidad de Cuidado Intensivo para lo cual ya tienen la infraestructura y dos ventiladores que les fueron donados. "Tenemos futuro y vamos a trabajar por un hospital sólido que pueda atender las necesidades de los manizaleños y que, además, pueda brindar mejores condiciones a los adultos mayores que aún viven en nuestras instalaciones", concluyó el gerente.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES