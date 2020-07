Restaurantes en el Quindío comenzaron a reactivarse

Algunos de los restaurantes y cafés más conocidos del Quindío ya abrieron de nuevo sus puertas, luego de que obtuvieran los permisos ante las autoridades correspondientes. No obstante, estos sitios solo pueden tener el 35 por ciento del aforo y deben cumplir con estrictas medidas de bioseguridad. Algunos de ellos están ubicados en municipios que no tienen casos positivos de covid-19 como es el caso de Salento, Buenavista, Pijao y Génova.

En otros municipios como Calarcá, algunos restaurantes ya tienen disponible el servicio para la mesa, tras llegar a un acuerdo con la alcaldía municipal.



En el caso de Armenia, no se ha llegado a un consenso y por ahora solo están en fase de alistamiento, según informó Rocío Acosta, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), capítulo Quindío.



“Cada administración municipal es autónoma, estamos en manos de la voluntad de los alcaldes, y nosotros estamos tratando de armonizar para llegar a un acuerdo. Sin violar la norma pero tampoco poniéndole tantos problemas a los empresarios, prácticamente la mayoría están quebrados y los municipios poniendo tantos tramites que no tienen nada qué ver con los protocolos de bioseguridad”, dijo Acosta.



Luz Marina Celis Agudelo, arrendataria del hotel y restaurante Casa Grande, en Calarcá, aseguró que aunque inicialmente les exigieron varios trámites que no estaban relacionados con las medidas de bioseguridad “llegamos a un acuerdo con la Alcaldía y la Cámara de Comercio y nos facilitaron la apertura de los restaurantes pero obviamente cumpliendo con el aforo y que paulatinamente vamos a cumplir con los trámites que nos faltan. En el centro de Calarcá ya hay unos 10 restaurantes con servicio a la mesa”.



En Buenavista, los cafés Concorde y San Alberto ya tienen servicio a la mesa. De hecho, Concorde ya lleva un par de semanas abierto y la terraza San Alberto está abriendo los fines de semana para recibir visitantes de otros municipios del Quindío.



“El municipio ha sido muy consciente de la necesidad de reactivación económica y está haciendo un plan piloto con algunos referentes turísticos como San Alberto para que las personas residentes en el Quindío puedan empezar a disfrutar en familia de este tipo de atractivos como nuestra terraza. Ya tenemos todos los protocolos de bioseguridad en marcha. Por ahora solo tenemos abierto los sábados y domingos”, informó la jefe comercial y administrativa de San Alberto, Alejandra Ruales.



En el caso de Armenia, los restaurantes aún no pueden prestar el servicio a la mesa.

“Todavía no tenemos apertura oficial, estamos en alistamiento y esperando que nos llegue la autorización oficial en unos días porque en la ciudad son 1.200 establecimientos que tienen que cumplir con los requisitos. Lo que estamos haciendo es ganar tiempo”, añadió la directora de Acodres.



De otro lado, el pasado viernes se inició una edición especial del festival gastronómico Eje Cafetero Gourmet. En esta ocasión, la versión denominada ‘Como en casa’, busca ser un aliado de la industria culinaria que se ha visto golpeada por la pandemia.



El evento se extenderá hasta el 26 de julio, y ofrece una alternativa a los restaurantes de Quindío y Risaralda, para que puedan llevar sus mejores experiencias gastronómicas en un menú para dos.



“De manera solidaria, por medio de este encuentro, queremos apoyar al sector y a sus empresarios con un modelo a domicilio, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, y que se ajusta al único recurso de venta con el que hoy cuentan la mayoría de los restaurantes”, señaló Nicolás Jaramillo, cofundador del evento.



Los comensales podrán disfrutar de las propuestas de 30 restaurantes de los dos departamentos. Los menús incluirán dos platos fuertes, dos tés o una piba de vino y un postre por un valor de 55.000 y 75.000 pesos.



Laura Sepúlveda Hincapié

Para El Tiempo

Armenia