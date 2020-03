Una comunidad rural clama por el arreglo de una vía en Calarcá

Dos meses después de un derrumbe que bloqueó la vía entre la vereda El Crucero y el municipio de Calarcá, Quindío, unas 2 mil personas de las veredas El Crucero de Calarcá y Chagualá y Palo Grande Salento están afectadas por esta situación y les reclaman a las autoridades locales soluciones a esta emergencia.

Según relatan personas de El Crucero, el 27 de enero se derrumbó uno de los taludes de contención del vaso Las Azucenas del relleno sanitario Villa Karina, que era operado por la empresa Multipropósito de Calarcá y que fue cerrado a finales de 2017.



“Algunas personas cogimos palas y tratamos de quitar la tierra pero es mucha y es peligroso hasta para los que tenemos que pasar por ahí porque no hay de otra. Puede haber otro derrumbe en cualquier momento”, dijo Rubenia Londoño, habitante de la zona.



El presidente de la fundación Cosmos y ambientalista de Calarcá, Néstor Ocampo señaló que “los campesinos afectados tuvieron que abrir la vía con sus propias manos, aunque reconocen que fue una acción riesgosa”.



Y agregó que “se vieron en la necesidad de hacerlo desesperados porque hace ocho días el Ejército Nacional y la Alcaldía de Calarcá, retiraron la maquinaria y suspendieron trabajos afirmando sin fundamento que las comunidades del sector supuestamente amenazaron con la retención de la maquinaria, acusación absurda puesto que quienes mayor interés tienen en la apertura de la vía son las comunidades afectadas”.



Por su parte el alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero, afirmó que “quiero hacer claridad a la comunidad que no se dejen desinformar. La administración departamental y municipal hemos trabajado con la colaboración del Ejercito. Me preocupa que se haya tomado una determinación de convocar a la ciudadanía para retener de manera ilegal la maquinaria que nos está facilitando el Ejército. Esa vía no está habilitada solo se abrió para el paso de las volquetas que están trabajando en la obra”.



“El gobierno departamental y las alcaldías de Salento y Calarcá están pensando en la posibilidad de adecuar un puente para disminuir ostensiblemente los tiempos”, agregó el alcalde Balsero.



Mientras que otro habitante de la comunidad, Eliécer Atuezta aseguró que “yo soy testigo que nunca hubo grosería ni la gente de la vereda se reveló en ningún momento contra los funcionarios de la Alcaldía ni con los soldados. Incluso hay un acta de una reunión, ahí consta que no hubo amenazas ni nada”.



Y añadió que lo que más le preocupa es que “nos causaran tantos estragos con ese relleno y ahora nos dicen que cada que haya temporada de lluvias se va a dañar la vía, ¿cada que llueva entonces va haber un derrumbe que nos tapa la vía 3 o 4 meses?”, se preguntó el hombre.



Pese a que el relleno Villa Karina ya está cerrado, la comunidad le sigue echando la culpa de la situación que se generó en la vereda desde que estaba allí este depósito. El relleno comenzó su vida útil en 2003 luego de que la Corporación Autónoma Regional del Quindío expidió la licencia ambiental para el manejo y tratamiento de residuos sólidos pero después, en 2004, se les permitió la ampliación del relleno al predio Las Azucenas donde para construir una segunda etapa.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO-ARMENIA