Colombianas que llegaron de China y están Palmira están asintomáticas

Lubey Ariza salió prácticamente huyendo de la ciudad de Changchún, capital de la provincia de Jilin en la República Popular China, debido a cinco casos confirmados del coronavirus que tiene en jaque al mundo. Desde el lunes pasado esta cucuteña se encuentra en Palmira, Valle del Cauca, en casa de Lina Girín, quien también regresó al país del país asiático.

En diálogo con EL TIEMPO, Ariza afirma que ella y su amiga no tienen síntomas, pero sienten temor ante la probabilidad de haber contraído la enfermedad porque le dijeron que el virus tiene 14 días de incubación.



Ariza y Girón regresaron de China el lunes pasado, con otros nueve bailarines colombianos de salsa acrobática que trabajaban en un teatro de Changchún desde hace cinco meses y medio.



“No tenemos ningún tipo de síntoma, pero sí sé que en realidad se dan cuenta (de un posible contagio de la enfermedad) después de 14 días. Todos gracias a Dios, hasta el momento, estamos bien de salud”, afirmó la joven, quien por prevención usa tapabocas.



La empresa que contrató a los bailarines colombianos les informó que los iba a regresar a Colombia y que el plazo para preparar el viaje era de 24 horas. Todos viajaron, con excepción de uno de ellos, que debió quedarse en uno de los apartamentos donde vivían porque extravió su pasaporte.



Aunque la bailarina siente nostalgia por no haber podido terminar su contrato, que se vencía en agosto de este año, agradece estar en Colombia porque la situación en China es “muy difícil”. Se quejó de la atención del consulado colombiano en Changchún, porque, según ella, solo les enviaba boletines informativos para prevenir el virus, pero “ni siquiera nos entregó tapabocas, que ya no se consiguen en farmacias o tiendas”.



Ariza contó que esperaban más atención por parte de las autoridades colombianas en esa ciudad ya que los alimentos comenzaron a escasear en varias zonas. Dijo que conoció a dos colombianos, dos profesores, una mujer que ya lleva varios años en Changchún y un joven recién llegado a la ciudad. “En estos momentos ellos están en Changchún, se encuentran en casa, no salen porque la medida de precaución para evitar enfermarse es no salir de casa. Nosotros solo salíamos a buscar comida o tapabocas”, afirmó.



A la pregunta de si en el aeropuerto ElDorado, de Bogotá, les hicieron controles médicos, respondió que no al igual que en Ciudad de México, y que esta situación contrasta con las estrictas medidas en Changchún, Shanghái y Dubai, Emiratos Arabes.



La secretaria de Salud de Palmira, Clara Inés Sánchez, sobre el caso de estas dos colombianas, afirmó que en su periplo desde China a Colombia se han cumplido los controles exigidos por la Organización Mundial de la Salud y que como han estado asintomáticas se les permitió el abordaje en los diferentes vuelos, como de Bogotá a Cali, a través del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.



Al respecto, Ariza dijo que de la Alcaldía las llamaron y les dijeron que iban a estar pendientes de ellas.



Cabe recordar que a finales del mes pasado un caleño regresó asintomático de China y tras consultar por una fuerte gripa fue considerado como paciente sospechoso del coronavirus y fue aislado bajo estricto seguimiento médico. Finalmente, se descartó que tuviera la enfermedad.



Fernando Umaña Mejía

Corresponsal Cali