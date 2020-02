Muerte derrota a la vida, pero no al Carnaval de Barranquilla

Con la incertidumbre de quién sería el encargado de enfrentar a la muerte para darle su tatequieto bajo el sol de la Vía 40 vivió el Cipote Garabato la antesala del Carnaval. El año 2020 marcó la llegada del aniversario 30 para la danza, esa que recibe ovaciones a su paso en cada desfile. Con color, vigor, sincronía y sonrisas que no se borran, el conjunto lleva la fiesta a un estado máximo de distinción.



Y como antes del baile se requiere preparación, no existe un día en el que a Hernán Pernett no lo sacuda con dureza el fallecimiento de ‘Nito’ Montaño, su primo, quien dejó en el Carnaval el sublime recuerdo de vencer una y otra vez a la muerte, cumpliendo con la teatralidad de la danza.

Fue el 28 de enero de 2019 cuando por enésima vez ‘Nito’ estaba ganando la lucha simbólica, el acto era parte de la izada de bandera al filo de las 7:00 p. m en la calle 74 con 49C. Fue en ese instante cuando llegó la muerte, la real, vestida de infarto fulminante.



Hernán Pernett, su primo y ahora líder del grupo, pasó la semana previa a la Batalla de Flores llevando muchas preguntas en su andar, pero el Carnaval no se detiene. ¡Cipote reto! “Uno de nuestros rasgos como danza es que una persona representa la vida y su rol es vencer a la muerte. El año anterior sobre la marcha resolvimos y en la tarde de danzas se proyectaron en pantalla gigante unas imágenes de la lucha. Ya en los desfiles hubo un miembro que asumió la situación”, comentó.(También: Así se elaboran los tambores del Carnaval de Barranquilla)



Ya este año ningún integrante parecía dispuesto a dejar a un lado a su pareja para medirse al ser antagónico. Yoriel Camargo, Gary Pastrana y un actor con formación teatral (agente externo), cumplieron la misión en eventos previos, pero la Batalla de Flores y la Gran Parada son a otro precio.

Llegó el momento



Tras un par de horas de maquillajes en un cuarto amplio y lleno de espejos que multiplicaban los rostros felices del Carnaval, con la convicción de cumplirle a la fiesta de la carne partió el Cipote Garabato hacia la Vía 40, faltando pocos minutos para la 1:00 p. m. La espera en la zona de concentración fue corta y con ritmo de chandé entonado por Los Soneros de Soledad, con 110 parejas entró la danza a la Batalla de Flores.



La reacción que cayó de ambos costados del camino, desde la calle 85, fue la de siempre: público que coreaba al paso y que se ponía de pie para vivir algo digno de relatar, de repetir.



La presencia escénica mantuvo el ritmo y al paso del jolgorio, la muerte, interpretada por Eduardo Guzmán, parecía olvidar su misión, avanzando con cadencia y expresiones de goce.

Uno de nuestros rasgos como danza es que una persona representa la vida y su rol es vencer a la muerte FACEBOOK

TWITTER



Con el ánimo a tope el Cipote llegó a la Vía 40 con 76. La música tuvo un instante siniestro y la muerte, ahora con su ademán fatídico anunció la lucha. Un puñado de danzantes hizo frente y fue cuando aquel esqueleto tomó prisionera entre gritos a Laura Zuluaga, bailarina que marchaba en la parte trasera del grupo. Para salvarla acudió Kevin Campo, parejo y novio de la misma, quien tras el paso al costado de la muerte - esta vez cómplice del amor-, se arrodilló para pedirle matrimonio. Llovió júbilo desde los palcos mientras un anillo entraba con sutileza en una delicada mano diestra. El acto se selló con un abrazo fuerte e inolvidable, como el Carnaval.



Inspirados en el amor a la existencia, que cobra un sentido gigantesco en colores y maneras cuando es sábado de Carnaval, los integrantes del Cipote Garabato dieron todo su ímpetu. Sudando a raudales, le ratificaron de buena forma al forastero, que a la hora de festejar nadie le echa vainas a un barranquillero.



Este cuadro se hizo más claro cuando hasta unos grumetes de la Armada Nacional, con permiso para ver el desfile, no se privaron de levantar los brazos y bailar ligeramente ante aquel milagro venido del folclor. Tampoco faltaron los más observadores en ambos costados de la avenida, para darse cuenta que las medias rojas que distinguen al líder eran llevadas por Hernán Pernett.



Son 33 los Congos de Oro que representan las glorias del Cipote. Una versión infantil del grupo, al igual que la distinción del Mejor Farol de la Guacherna recibida en tres ocasiones. Todos se aprecian como hechos concretos de lo sembrado en la fértil fiesta carnavalera. Aun así, el cariño de la gente es un intangible, suelo amoroso para un árbol de interminables frutos, como los que ahora podrán venir del compromiso matrimonial sellado en una Batalla de Flores.



Todo lo terrenal permite soñar con la idea de una felicidad que más allá de sus cuatro días, se prolonga sin permisos cada vez que se acude al recuerdo. Y es así como se sella una lucha que nunca dejará de existir, la de vida y muerte.



En el Cipote Garabato, como en cualquier otro lugar, aquella fuerza que conduce a un más allá no deja de figurar. Llega por unos y otros sin respetar el calendario del Dios Momo.



Al final gana, pero su triunfo, aunque genere lamentaciones y lágrimas es siempre efímero frente a las dimensiones de la alegría. ¡Carnaval siempre hay! ¡El amor no desaparece! Nito lo sabía y por eso su danza se atreve a decirle a la muerte que es forastera.

Wilhelm Garavito Maldonado

Redactor ADN