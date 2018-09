Nueva estocada a la salud del Meta

Por no cumplir las condiciones mínimas para prestar los servicios, la Secretaría de Salud del Meta suspendió durante 30 días la Clínica Esimed Llanos, que presta los servicios de urgencias vitales para maternas y niños menores de 7 años y hospitalización a los usuarios de la EPS Medimás, en Villavicencio.

La Gerencia de Inspección, Vigilancia y Control realizó la verificación de habilitación a la Clínica Esimed Llanos, encontrando que las condiciones mínimas para prestar servicios de salud no se están cumpliendo, afirmó el secretario de Salud del Meta, Jorge Ovidio Cruz.



Esa situación obliga a aplicar una medida sanitaria temporal de cierre de servicios al centro asistencial y otorga un término de hasta 30 días para resolver de fondo todos los incumplimientos registrados en la visita, señaló Cruz, sin dar mayores detalles de los motivos del cierre de una clínica que dispone de cerca de 80 camas en las áreas de urgencias, hospitalización, recién nacidos y partos.



Este martes, un cartel del sindicato Unitracoop, a la entrada del centro asistencial, daba cuenta de las dificultades financieras de la clínica: “No al pago de salario gota a gota. Estamos mamados de esta situación. Insumos incompletos. Servicio con calidad”, en un centro clínico en donde laboran unas 150 personas entre médicos, especialistas, enfermeras, auxiliares, personal administrativo, de aseo y seguridad.



La médica especialista contó que “se sabía que la clínica estaba en déficit y con la estrategia de mejorar la facturación porque el personal de planta le deben los recargos de dominicales desde marzo, no les han consignado las cesantías y a los especialistas nos deben cuatro meses de sueldo, y si la clínica está cerrada no nos van a pagar en los siguientes días porque no recibe recursos”, advirtió.



Tras la decisión de cierre temporal de la Clínica con la que Medimás tenía exclusividad de atención para sus usuarios, la EPS anunció que las urgencias vitales para maternas y niños menores de 7 años se trasladan a la Clínica Servimédicos y al Hospital Departamental de Villavicencio.



El cierre de la Clínica Esimed Llanos, se une al cierre del servicio de urgencias de la Clínica Martha, en mayo pasado, por falta de recursos para pago de salarios del personal médico y otras obligaciones; y el Hospital Departamental, en dos ocasiones, en lo corrido del año, se ha declarado en emergencia funcional por la sobreocupación del área de urgencias superior al 250 por ciento.



Mientras tanto, las clínicas Cooperativa, Meta y Centauros no dan abasto para atender pacientes en urgencias, crisis que tiene como la principal causa la creciente cartera de las EPS que agobia las finanzas de las instituciones prestadoras de salud en Villavicencio y el Meta.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1