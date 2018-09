‘Cholo’ Valderrama cancela el parrando pro damnificados del invierno

Por no alcanzar el umbral de preventa de entradas al concierto ‘Reconstruyendo querencias’, que se iba a realizar este sábado 15 de septiembre en Villavicencio, en beneficio de los damnificados por el invierno en la región, su organizador Orlando ‘el Cholo’ Valderrama decidió cancelarlo.

“Dicha situación me genera una profunda tristeza, sobre todo si se tiene en cuenta la situación en que se encuentran poblaciones llaneras más afectadas por las fuertes lluvias”, expresó ‘el Cholo’ Valderrama en un comunicado difundido a través de su cuenta de twitter.



El reconocido artista de música llanera tuvo esa idea a principios de agosto con el apoyo incondicional e inmediato de colegas colombianos como Walter Silva, John Onofre, Dumar Aljure, Carlos Rico, Leidy Lara, Wilton Gámez, Daniel Gualdrón, Susana Díaz, Joseito Oviedo, Miguel Ubaque y la Academia Cabrestero.



También hacia parte del lujoso panel de artistas que se iban a presentar en el parrando, el reconocido cantante venezolano Reynaldo Armas. La gobernación del Meta y la alcaldía de Villavicencio colaboraron con la organización del evento, así como Ticket Shop que se encargó de la venta de la boletería y que ahora tendrá que hacer la devolución del dinero a quienes las habían comprado, como lo expresa ‘el Cholo’ Valderrama.



El artista llanero finalmente expresa que si las personas tenían la iniciativa de comprar la boleta y sencillamente se le hizo tarde, por favor no dude en continuar con dicho esfuerzo. Espero que está sea la principal causa por la que hubo un reducido apoyo a un excelente grupo de artistas impulsado por la hermandad, y no una señal de poca solidaridad con el pueblo llanero”.



Finalmente, Valderrama invita a los llaneros a hacer efectivo su granito de arena comunicándose con la UGRD, a donde iban a entregar los recursos que se recaudaran del parrando.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1