El Consejo Nacional Electoral (CNE) notificaría esta semana a la mesa directiva del Concejo de Medellín sobre la decisión de restituir los derechos a voz y voto de cuatro cabildantes de esa ciudad que fueron sancionados por su partido, el Centro Democrático.



El fallo tuvo como ponente al magistrado Renato Contreras y fue acogida en pleno por los magistrados del tribunal electoral. La decisión consideró desproporcionada la sanción de afectar los derechos a la voz y el voto de los concejales.



La medida beneficia a los cabildantes María Paulina Aguinaga, Nataly Vélez Lopera, Albert Yordano Corredor y Lina Marcela García. Los cuatro fueron sancionados por haber votado a favor de Lucas Cañas en el proceso de elección del presidente del Concejo de Medellín.



María Paulina Aguinaga sostuvo que “fue una sanción desproporcionada, arbitraria y precipitada. Nunca se nos respetó le debido proceso. Nunca se traicionó al partido”.

La acción política que motivó la sanción del Centro Democrático contra los cuatro concejales se basó en el hecho de que para la elección del nuevo presidente del Concejo 4 concejales apoyaban a Simón Molina, y otros cuatro, incluida Aguinaga, respaldaron su nombre. Sin embargo, los dos postulados no lograron la mayoría.



Fue, entonces, cuando se dividió la votación y Aguinaga, Vélez Lopera, Corredor y García, decidieron votar por Lucas Cañas, del partido Conservador, y quien acaba de llegar a la corporación después de que dos miembros de esa colectividad, Carlos Alberto Zuluaga y John Jaime Moncada, perdieron sus investiduras. “Al que le van a dar, le guardan”, dijo en su momento Cañas.



Sobre la fractura que estaría viviendo el Centro Democrático en el Concejo de Medellín por esta decisión, la cabildante Aguinaga descartó cualquier tipo de enfrentamiento con los partidarios del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. “Las diferencias siempre serán políticas y no personales”, aseguró.



Sin embargo, Aguinaga reclamó porque, según ella, los concejales sancionados inicialmente han sido objeto de matoneos de su propio partido. “Lo que sí tenemos claro es que el matoneo al que nos hemos visto expuestos es muy grotesco. Memes, descalificativos de toda índole por parte de muchos integrantes de nuestro mismo partido”, aseguró.



Y en cuanto a las acusaciones de posible participación burocrática a raíz de sus últimas votaciones, Aguinaga dijo que invitaba y retaba a que le probaran las cuotas que tiene en la administración.

Buena relación

De otra parte, el presidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas, sorprendió al destacar el papel del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, quien ha tenido una gestión con varios encontrones políticos. “Daniel fue un alcalde que fue capaz de romper paradigmas y de enfrentar muchas comodidades de sectores que estaban acostumbrados a que la ciudad les rindiera pleitesía”, dijo.



Cañas aseguró que la ciudad necesita que se cumpla el plan de desarrollo y dejar a un lado las rencillas políticas. Destacó, además, algunas de las políticas del Alcalde, como la matrícula cero, el metro ligero de la 80 y la defensa del patrimonio público. “Es un líder”, puntualizó.