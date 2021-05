La hija de Rocío Arias aspira a quedarse con la Alcaldía de Caucasia

Ocho candidatos disputan la opción de convertirse en el próximo mandatario de los habitantes de Caucasia, una de las zonas de Antioquia que más ha sido golpeada por fenómenos como la violencia, la pobreza y la debilidad institucional.

Caucasia debe concurrir a las urnas porque en las pasadas elecciones fue electo Liderman Ortiz Berrío, quien no se pudo posesionar por violar el régimen de inhabilidades, al haber contratado un año antes de los comicios con el Estado.



(Le puede interesar: el hombre que a sus 105 años de edad obtendrá su doctorado.)



Tras varias disputas legales y políticas, el Gobernador de Antioquia ordenó la realización de las elecciones, en las que se esperan que participen algo más de 43 mil habitantes, una tercera parte de la población.



Paradójicamente, Liderman Ortiz Berrío vuelve a aspirar y como su principal contrincante aparece Surany Arboleda Arias, quien se presenta con el aval del Partido Liberal y a quien muchos identifican en la zona como la hija de la excongresista Rocío Arias.



La exrepresentante Arias fue protagonista por el proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa y por una condena de dos años de prisión que tuvo que pagar dentro del escándalo de la llamada parapolítica.



Indefectiblemente, una de las preguntas más frecuentes que surgen para Surany Arboleda Arias es si le pesa la herencia política de su madre, a lo que ella responde sin tapujos: “¿Y es que acaso por ser hija de Rocío Arias yo le debo algo a la ley? ¡Las penas son individuales!”.



Arboleda Arias se esfuerza por mostrar su lado político: el vínculo que tiene con dos fundaciones, una de ella integrada por más de 30 mil mujeres en toda Colombia. Es un argumento al que apela cuando le recuerdan su juventud.



“Yo vengo de dirigir una organización con más de 30 mil mujeres de Colombia y del mundo. Desde esta corporación hemos ejecutado distintos proyectos para muchas mujeres y para la comunidad en general”, dice durante una pausa en una campaña que entra en su recta final.



Antioquia tiene 125 municipios y algunas de ellos son señalados en los mapas como zonas en los que el conflicto, los factores de violencia, se mantienen. Es el caso de Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Caucasia. Por eso, la importancia de esta elección.



En este municipio hacen presencia los integrantes de las disidencias de las Farc, integrantes del Eln, miembros del grupo armado ilegal los Caparrapos y la delincuencia común.



“El tema de la seguridad es esencial. Hay que trabajar de la mano de la Policía y el Ejército, de la mano del gobierno departamental y nacional. Yo convocaría a todos los sectores e, incluso, a los que no me acompañaron para construir ciudadanía”, dice la candidata.



(Le puede interesar: embargan las cuentas de Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos. )



A renglón seguido habla de apostarle al desarrollo económico de Caucasia que permita crear oportunidades de empleo y educación para los más jóvenes, de forma que no se dejen seducir por las ofertas de los grupos ilegales. A los mineros, clave en la economía local, les ofrece programas asistenciales para quienes realizan esta actividad de manera artesanal.



Su principal adversario, Liderman Ortiz Berrío, permanece cauto en estos días. Unas versiones locales indican que se mide mucho en las entrevistas y otras señalan que está a la espera de un diagnóstico de Covid-19, por lo que ha optado por un aislamiento preventivo.



A los nombres de Surany Arboleda Arias y Liderman Ortiz Berrio se suman los de José Nadín Arabia, Alberto Manuel Arrieta, Fabio Enrique Montes, Iván Alfonso Hernández, Luis Fernando Sierra y Ferney Alfonso Hoyos.



Todo parece indicar que se puede presentar un ‘voto-finish’. “Una encuesta le da 22 puntos a mi principal adversario y 17 puntos mi candidatura. Estoy segura de que estas dos semanas que quedan vamos a revertir esa tendencia”, puntualiza.