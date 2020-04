Coronavirus: aumentan casos en Eje Cafetero; se esperan más resultados

Mientras las autoridades de salud de los departamentos del Eje Cafetero esperan los resultados de las pruebas de covid-19 que se enviaron hace varios días al Instituto Nacional de Salud (INS), en Bogotá, este martes se reportó un incremento importante de los casos en Quindío y Risaralda.

En Quindío hay otras 11 personas con el virus y el departamento ya registra 34 pacientes. Los nuevos casos están distribuidos en Armenia (6), Calarcá (4) y Circasia (1).



Entre tanto, en Risaralda hay ocho nuevos casos: cuatro en Pereira, tres en Dosquebradas y uno en Santa Rosa de Cabal. Por primera vez en este departamento, este martes se registró un caso en un municipio distinto a Pereira y Dosquebradas, que concentraban todos los casos. En Pereira hay 31 casos y en Dosquebradas 12.



En contraste a lo que sucede en Quindío y Risaralda, en Caldas, de momento, no aumentaron los casos y se mantiene en 16; relativamente pocos frente a Quindío y Risaralda.

Cabe recordar que en el Eje Cafetero se ha presentado una sola muerte por el nuevo coronavirus, la de un hombre de 62 años en Pereira, hace dos semanas. En el Eje Cafetero hay, de momento, 96 casos confirmados.



En cuanto a los resultados de las pruebas, este martes los secretarios de salud de la región expresaron su preocupación por los resultados de las pruebas que se han enviado.



En Risaralda se esperan por los resultados de 261 muestras enviadas al INS. En este departamento, desde el primero de marzo hasta hoy, se han reportado 614 muestras tomadas en total. En la noche del pasado domingo, de estas 614 pruebas, 16 salieron negativas y una positiva.



El lunes se enviaron 13 pruebas más. Por ahora, no se han tomado más muestras.



Javier Darío Marulanda, secretario de Salud de Risaralda, afirmó que “en el informe que se presentó el pasado domingo a la Procuraduría aparecían tomadas desde el primero de marzo 614 muestras, pero este lunes en la mañana le envíamos 13 reportes más. Estamos a la espera”.



Cabe resaltar que la Universidad Tecnológica de Pereira, desde el pasado 20 de marzo, está alistando el laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología, para la toma de pruebas de covid-19, pero, aún no está en uso. Faltan los reactivos solicitados al INS para que se pueda diagnosticar. La capacidad instalada está en un 90 por ciento, según el alma máter, el gobierno departamental y municipal.

En Quindío esperan por 500 pruebas

Según informaron fuentes de la Secretaría de Salud del Quindío, actualmente se tiene una capacidad para realizar 50 pruebas al día y los resultados se tardan en promedio entre 6 y 8 días. En el momento hay pendientes unos 500 resultados pendientes por conocerse.



De acuerdo a estudios realizados, para que el Quindío pueda procesar pruebas y evitar su remisión a Bogotá, se requieren unos 2.000 millones de pesos de pesos, según los estimativos hechos por los expertos que se han encargada de evaluar el tema en el departamento. La mayoría de los casos del Quindío se concentran en Armenia, con 24.



En el caso de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas informó que, hasta este lunes, el departamento a través del Laboratorio de Salud Pública ha remitido 831 muestras para estudio mediante método PCR al INS.



“De estas muestras tenemos 524 reportes: 16 casos positivos y 508 negativos. Pendiente de reporte hay 307 que ya están en estudio, estas fueron enviadas entre el 26 de marzo y el 5 de abril de 2020”, precisó la directora de esta entidad, Jimena Aristizábal López.De estas 307 muestras pendientes, 170 son de personas en Manizales, según se informó desde la Alcaldía de Manizales.

Hay pocos casos, pero...

“Dieciséis positivos no es mucho, pero hay que ver que tenemos muestras pendientes y, algunas, desde hace más de 10 días. Tenemos algunas personas con sospecha de contagio en Unidades de Cuidados Intensivos, pero como no se tienen los resultados no podemos decir que son positivos”, precisó la directora de esta entidad territorial.



Si bien, de acuerdo con la misma funcionaria no ha fallecido ningún paciente contagiado o sospechoso, se trabaja en equipar hospitales y habilitar el laboratorio de la Universidad de Caldas para tener un resultado más rápido.



“Hay gran dificultad por el represamiento de las muestras en Bogotá. Por eso llevamos más de una semana adecuando el laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Caldas. Ya se capacitaron los médicos, ahora se trabaja para que tenga el visto bueno del INS”, concluyó Aristizábal.

NATALIA CHAVERRIA - PEREIRA

LAURA USMA CARDONA - MANIZALES

LAURA SEPÚLVEDA - ARMENIA