Guía para no caer en mensajes falsos sobre coronavirus

Debido a la gran cantidad de mensajes con información falsa que circulan en las redes sociales y generan pánico en los ciudadanos por supuestos casos de coronavirus en Barranquilla, la Alcaldía Distrital, a través de su Secretaría de Salud, manifestó que hasta el momento en la capital del Atlántico no se detectan pacientes afectados con el covid – 19.

“Estamos viendo con preocupación en las redes sociales informaciones falsas relacionadas con casos que no existen en Barranquilla. Los primeros interesados en identificar casos son el Ministerio de Salud y las secretarías de salud porque a partir de ellos se hace la principal acción que es el bloqueo y control de contactos. Al contrario, le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a identificar todas estas poblaciones en riesgo que son extranjeros, visitantes que pudieron estar en estos países donde está circulando el virus y que pudiesen no estar cumpliendo su aislamiento domiciliario”, afirmó Humberto Mendoza, secretario de salud del Distrito.



El funcionario reiteró que en Colombia los casos son confirmados únicamente por el Instituto Nacional de Salud en Bogotá, son informados al ministro de Salud y este, a su vez, es quien se encuentra autorizado para anunciarlos en boletines diarios que se publican en las páginas: www.minsalud.gov.co y www.ins.gov.co.



“Los chats, las cadenas de WhatsApp no son fuentes primarias de información. Tendrán sus motivaciones, pero todas serán diferentes a informar adecuadamente y a educar a la población, que es finalmente nuestro objetivo desde la Alcaldía de Barranquilla. Nuestra principal preocupación es que una persona mal informada se aleje de las recomendaciones que se han brindado, que son lavarse las manos, quedarse en casa, disminuir las actividades sociales, mantener a adultos mayores en casa, que niños estén dentro de casas y no de vacaciones en las calles. La desinformación lleva a que los ciudadanos incumplan las recomendaciones que están dando las autoridades nacionales y locales”, agregó Mendoza.



Hasta el momento el país tiene 54 casos por contagio de covid-19 y “en Barranquilla no se registran casos confirmados de infección respiratoria aguda por coronavirus. Entendemos que la probabilidad de tener casos es cada vez mayor y nos estamos preparando para eso. La recomendación más importante es el lavado de manos para prevenir la infección de coronavirus”, comentó Mendoza.



Otro canal con el que cuenta la ciudadanía para saber si hay casos es la página: www.barranquilla.gov.co. Además se encuentra disponible la línea telefónica 3793333, en la cual atiende personal capacitado para despejar dudas respecto a la prevención y los procedimientos.



“Nuestro llamado para todos los prestadores de salud es que ellos no sean fuentes de falsas noticias. El llamado para todo el talento humano asistencial y de apoyo administrativo de todo tipo de instituciones prestadoras de salud es que sean los primeros que den el ejemplo. Si no tienen constancia de que hay confirmación de casos, son los primeros que deben garantizar que no haya desinformación”, concluyó el funcionario.



ELTIEMPO.COM